В Запорожье машина влетела в рекламный щит: погибли трое граждан Марокко

Трое граждан Королевства Марокко погибли и еще трое получили травмы в результате аварии в Запорожье.

Источник: полиция Запорожской области

Дословно: "17 сентября около 19:40 водитель автомобиля "BMW", двигаясь по средней полосе проезжей части Набережной магистрали со стороны улицы Лермонтова в направлении улицы Украинской в ​​районе электроопоры допустил занос транспортного средства, выехал на левую полосу, где совершил столкновение с автомобилем "Nissan" под управлением 40-летнего водителя.

После чего водитель "BMW" выехал на газон, который разделяет потоки встречных полос и совершил наезд на опору рекламоносителя, в результате чего произошло возгорание транспортного средства".

Детали: В результате ДТП 21-летний водитель "BMW" и два его пассажира: парень-сверстник и 17-летняя девушка погибли и месте.

Еще трое пассажиров: 20-летняя девушка, и два парня 20-ти и 23-х лет доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Отмечается, что все жертвы аварии – граждане Королевства Марокко.

Водитель и пассажир второй иномарки не пострадали.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) УК.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.