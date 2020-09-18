В Запорожье машина влетела в рекламный щит: погибли трое граждан Марокко
Трое граждан Королевства Марокко погибли и еще трое получили травмы в результате аварии в Запорожье.
Источник: полиция Запорожской области
Дословно: "17 сентября около 19:40 водитель автомобиля "BMW", двигаясь по средней полосе проезжей части Набережной магистрали со стороны улицы Лермонтова в направлении улицы Украинской в районе электроопоры допустил занос транспортного средства, выехал на левую полосу, где совершил столкновение с автомобилем "Nissan" под управлением 40-летнего водителя.
После чего водитель "BMW" выехал на газон, который разделяет потоки встречных полос и совершил наезд на опору рекламоносителя, в результате чего произошло возгорание транспортного средства".
Детали: В результате ДТП 21-летний водитель "BMW" и два его пассажира: парень-сверстник и 17-летняя девушка погибли и месте.
Еще трое пассажиров: 20-летняя девушка, и два парня 20-ти и 23-х лет доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.
Отмечается, что все жертвы аварии – граждане Королевства Марокко.
Водитель и пассажир второй иномарки не пострадали.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) УК.
Причины и обстоятельства аварии выясняются.