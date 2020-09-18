Деркач через суд требует от МИДа заявить ноту протеста Соединенным Штатам

Народный депутат Андрей Деркач просит суд признать противоправным то, что МИД не вносит ноту протеста по поводу якобы вмешательства должностными лицами США во внутренние дела Украины.

Источник: сайт Окружного административного суда Киева

Детали: В ОАСК поступил иск Деркача к Министерству иностранных дел, где указано – "признать противоправной бездеятельность МИД относительно невнесения официальных заявлений (нот протестов) относительно вмешательства отдельными должностными лицами США и посольством Штатов во внутренние дела Украины, государственный суверенитет и деятельность органов государственной власти".

Деркач также просит обязать МИД в течение 5 дней с момента вступления в законную силу этого решения суда внести такую ноту.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Напомним: 19 мая Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии єкс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.

У Порошенко "пленки" назвали попыткой повлиять на отношение США к Украине. В штабе Байдена пленки, где он якобы разговаривает с Порошенко, назвали отредактированной "дыркой от бублика".

Разведка США назвала действия Деркача вмешательством РФ в американские выборы.

9 сентября Министерство финансов США ввело санкции против Деркача. В сообщении ведомства говорилось, что Деркач больше десяти лет был активным российским агентом, поддерживая тесные связи с российскими спецслужбами, а также "прямо или косвенно участвовал, спонсировал, скрывал или иным образом был причастен к иностранному вмешательству в попытке подорвать будущие президентские выборы в США 2020 года".