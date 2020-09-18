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Деркач через суд требует от МИДа заявить ноту протеста Соединенным Штатам

Пятница, 18 сентября 2020, 15:49

Народный депутат Андрей Деркач просит суд признать противоправным то, что МИД не вносит ноту протеста по поводу якобы вмешательства должностными лицами США во внутренние дела Украины.

Источник: сайт Окружного административного суда Киева

Детали: В ОАСК поступил иск Деркача к Министерству иностранных дел, где указано – "признать противоправной бездеятельность МИД относительно невнесения официальных заявлений (нот протестов) относительно вмешательства отдельными должностными лицами США и посольством Штатов во внутренние дела Украины, государственный суверенитет и деятельность органов государственной власти".

Деркач также просит обязать МИД в течение 5 дней с момента вступления в законную силу этого решения суда внести такую ноту.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Напомним: 19 мая Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии єкс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.

У Порошенко "пленки" назвали попыткой повлиять на отношение США к Украине. В штабе Байдена пленки, где он якобы разговаривает с Порошенко, назвали отредактированной "дыркой от бублика".

Разведка США назвала действия Деркача вмешательством РФ в американские выборы.

9 сентября Министерство финансов США ввело санкции против Деркача. В сообщении ведомства говорилось, что Деркач больше десяти лет был активным российским агентом, поддерживая тесные связи с российскими спецслужбами, а также "прямо или косвенно участвовал, спонсировал, скрывал или иным образом был причастен к иностранному вмешательству в попытке подорвать будущие президентские выборы в США 2020 года".

Украинская правда
Темы: СШАМИДВерховная РадакоррупцияПорошенко


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