Деркач через суд вимагає від МЗС заявити ноту протесту Сполученим Штатам
Народний депутат Андрій Деркач просить суд визнати протиправним те, що МЗС не вносить ноту протесту щодо нібито втручання посадовими особами США у внутрішні справи України.
Джерело: сайт Окружного адміністративного суду Києва
Деталі: До ОАСК надійшов позов Деркача до Міністерства закордонних справ, де у позовних вимогах зазначено – "визнати протиправною бездіяльність МЗС щодо невнесення офіційних заяв (нот протестів) щодо втручання окремими посадовими особами США та посольством Штатів у внутрішні справи України, державний суверенітет та діяльність органів державної влади".
Деркач також просить зобов’язати МЗС протягом 5 днів з моменту набрання законної сили цим рішенням суду внести таку ноту.
Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження у даній адміністративній справі.
Нагадаємо: 19 травня Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко.
У Порошенка "плівки" назвали спробою вплинути на ставлення США до України. У штабі Байдена плівки, де він нібито розмовляє з Порошенком, назвали відредагованою "діркою від бублика".
Розвідка США назвала дії Деркача втручанням РФ в американські вибори.
9 вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Деркача. У повідомленні відомства йшлося, що Деркач більше десяти років був активним російським агентом, підтримуючи тісні зв'язки з російськими спецслужбами, а також "прямо або побічно брав участь, спонсорував, приховував або іншим чином був причетний до іноземного втручання в спробі підірвати майбутні президентські вибори в США 2020 року".