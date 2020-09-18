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Деркач через суд вимагає від МЗС заявити ноту протесту Сполученим Штатам

П'ятниця, 18 вересня 2020, 15:49

Народний депутат Андрій Деркач просить суд визнати протиправним те, що МЗС не вносить ноту протесту щодо нібито втручання посадовими особами США у внутрішні справи України.

Джерело: сайт Окружного адміністративного суду Києва

Деталі: До ОАСК надійшов позов Деркача до Міністерства закордонних справ, де у позовних вимогах зазначено – "визнати протиправною бездіяльність МЗС щодо невнесення офіційних заяв (нот протестів) щодо втручання окремими посадовими особами США та посольством Штатів у внутрішні справи України, державний суверенітет та діяльність органів державної влади".

Деркач також просить зобов’язати МЗС протягом 5 днів з моменту набрання законної сили цим рішенням суду внести таку ноту.

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження у даній адміністративній справі.

Нагадаємо: 19 травня Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко.

У Порошенка "плівки" назвали спробою вплинути на ставлення США до України. У штабі Байдена плівки, де він нібито розмовляє з Порошенком, назвали відредагованою "діркою від бублика".

Розвідка США назвала дії Деркача втручанням РФ в американські вибори.

9 вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Деркача. У повідомленні відомства йшлося, що Деркач більше десяти років був активним російським агентом, підтримуючи тісні зв'язки з російськими спецслужбами, а також "прямо або побічно брав участь, спонсорував, приховував або іншим чином був причетний до іноземного втручання в спробі підірвати майбутні президентські вибори в США 2020 року".

Українська правда
Теми: СШАМЗСВерховна РадакорупціяПорошенко


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