Задержанный член Координационного совета Беларуси Знак объявил голодовку

Беларусские правоохранители предъявили обвинение члену президиума Координационного совета оппозиции Максиму Знаку. В знак несогласия он объявил голодовку.

Источник: TUT.BY со ссылкой на адвоката Знака Дмитрия Лаевского

Детали: Обвинение предъявлено по уголовной статье "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".

По словам защитника, Знак пришел к выводу, что в Беларуси не работают правовые механизмы защиты прав и свобод личности и в условиях СИЗО он не видит других способов борьбы, "учитывая очевидность абсурдности происходящего в части обвинения в преступлении за свободное выражение гражданами своего мнения".

Предыстория: С 9 августа в Беларуси не стихают многотысячные акции протеста по всей стране против фальсифицированных Александром Лукашенко выборов президента. Оппозиция создала Координационный совет и требует перевыборов. В то же время шестерых из семи членов президиума этого совета Лукашенко уже либо бросил за решетку, либо выдворил из страны.

Утром 7 сентября неизвестные вывезли в неизвестном направлении члена Координационного совета Беларуси Марию Колесникову, посадив в микроавтобус с надписью "Связь". Позже стало известно, что белорусские силовики привезли ее к границе с Украиной и заставляли уехать. В знак протеста оппозиционерка порвала свой паспорт. Колесникову задержали.

9 сентября стало известно, что Колесникова арестована и находится в СИЗО. Следователи предъявили ей обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности.