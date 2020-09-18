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ЦИК зарегистрировала "слугу народа" и его однофамильца на выборы в 208 округе

Пятница, 18 сентября 2020, 18:45

Центральная избирательная комиссия в пятницу, 18 сентября, зарегистрировала двух кандидатов в народные депутаты в одномандатном избирательном округе (ОВО) №208 на промежуточных выборах 25 октября 2020.

Источник: пресс-служба ЦИК

Дословно: "Рассмотрев заявление политической партии" Слуга народа "и заявление гражданина Украины о самовыдвижении вместе с другими документами о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины в ОВО №208 на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября 2020 года и установив их соответствие требованиям избирательного законодательства, комиссия зарегистрировала двух кандидатов в народные депутаты Украины".

Детали: ЦИК зарегистрировала:

Гунько Анатолия Григорьевича, 1976 года (с. Сальное Нежинского района Черниговской области), беспартийного, субъект выдвижения - политическая партия "Слуга народа";

Гунько Анатолия Николаевича, 1981 года рождения (г. Кременчуг Полтавской области), беспартийного, самовыдвиженца.

ЦИК уже зарегистрировала семь кандидатов в народные депутаты Украины в ОВО №208: самовыдвижение из Сум, председатель правления БО "БФ Алексея Оскера" Алексея Оскера; самовыдвиженца, предпринимателя из Ирпеня Михаила Побегая; выдвинутого "Партией Сергея Суханова" адвоката из Днепра Сергея Суханова; кандидата от Прогрессивной социалистической партии Украины Ивана Донца; лидера политической партии "Радикальная партия" Олега Ляшко; члена политической партии "Команда Сергея Минько" Виталия Черного и кандидата от политической партии "Право-консервативная партия Украины" Северный путь "Василия Крутчака.

Всего в ОВО №208 уже зарегистрировано девять кандидатов в народные депутаты Украины.

Украинская правда
Темы: виборыСлуга народа


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