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ЦВК зареєструвала "слугу народу" та його однофамільця на вибори в 208 окрузі

П'ятниця, 18 вересня 2020, 18:45

Центральна виборча комісія в п'ятницю, 18 вересня, зареєструвала двох кандидатів у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі (ОВО) №208 на проміжних виборах 25 жовтня 2020 року.

Джерело: пресслужба ЦВК

Дослівно: "Розглянувши заяву політичної партії "Слуга народу" та заяву громадянина України про самовисування разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України в ОВО №208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року та встановивши їх відповідність вимогам виборчого законодавства, комісія зареєструвала двох кандидатів у народні депутати України".

Деталі: ЦВК зареєструвала:

Гунька Анатолія Григоровича, 1976 року народження (с. Сальне Ніжинського району Чернігівської області), безпартійного, суб'єкт висування - політична партія "Слуга народу";

Гунька Анатолія Миколайовича, 1981 року народження (м. Кременчук Полтавської області), безпартійного, самовисуванця.

ЦВК уже зареєструвала сімох кандидатів у народні депутати України в ОВО №208: самовисування з Сум, голову правління БО "БФ Олексія Оскера" Олексія Оскера; самовисуванця, підприємця з Ірпеня Михайла Побігая; висунутого "Партією Сергія Суханова" адвоката з Дніпра Сергія Суханова; кандидата від Прогресивної соціалістичної партії України Івана Донця; лідера політичної партії "Радикальна партія" Олега Ляшка; члена політичної партії "Команда Сергія Мінька" Віталія Чорного та кандидата від політичної партії "Право-консервативна партія України "Північний шлях" Василя Крутчака.

Загалом в ОВО №208 уже зареєстровано дев’ятьох кандидатів у народні депутати України.

Передісторія:

  • У Києві ввечері 23 травня знайшли зі смертельним вогнепальним пораненням у голову народного безпартійного депутата Валерія Давиденка, який входив у парламенті до групи "Довіра".
  • Заступник міністра МВС Антон Геращенко розповів, що тіло парламентаря виявили в туалеті, і що поліція та прокуратура будуть перевіряти всі можливі версії трагедії.
  • Пізніше у прокуратурі зазначили, що відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).
  • Народний депутат з парламентської групи "Довіра" Сергій Шахов вважає, що його колегу Валерія Давиденка вбили.
  • Центральна виборча комісія призначила вибори народного депутата у 208-му окрузі Чернігівської області на 25 жовтня.

Українська правда
Теми: вибориСлуга народу


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