Юлия Тимошенко после 2 недель COVID: Кризисное состояние удалось пережить

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко вышла из критического состояния, связанного с коронавирусной болезнью COVID-19, но еще продолжает лечиться.

Источник: сообщение Тимошенко в Facebook

Прямая речь: "Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже... А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни".

Детали: Тимошенко поблагодарила врачей и симпатиков за поддержку и выразила уверенность, что "все будет хорошо".

Между тем, соратник Тимошенко из "Батькивщины" Иван Крулько сообщил, что получил положительный тест на COVID-19.