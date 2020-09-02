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Кулеба прокомментировал бред МИД РФ о "200 экстремистах из Украины"

Среда, 2 сентября 2020, 15:22

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал "плодом болезненной фантазии" заявление главы МИД России Сергея Лаврова о "200 экстремистах, подготовленных в Украине", дестабилизирующих ситуацию в Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба написал на своей странице в Facebook.

"Не хочется даже комментировать этот бред. Но в рамках борьбы с российской дезинформацией четко буквально пять тезисов по теме: 200 украинских экстремистов, которых Украина якобы направила в Беларуси для дестабилизации ситуации, и лагеря по подготовке экстремистов в Украине - это плод болезненной фантазии тех, кто предоставил такие данные моему российскому коллеге Сергею Лаврову", - написал Кулеба.

Он отметил, что Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси, в то время как Россия наоборот заявляет, что уже направила некоторых своих "специалистов" в Беларусь и готова направить их еще больше.

"Попытки России представить своих зеленых человечков в Беларуси как украинских экстремистов - это дешевый и проигрышный трюк. И главное, воистину, как гласит пословица, вор кричит: держите вора", - написал министр.

Темы: Росcияпропаганда


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