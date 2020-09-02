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Лавров: Ситуацию в Беларуси дестабилизируют 200 экстремистов с Украины

Среда, 2 сентября 2020, 13:59

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуацию в Беларуси дестабилизируют "200 экстремистах, подготовленных в Украине".

Источник: российское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Есть данные примерно о 200 экстремистах, подготовленных в Украине для дестабилизации в Беларуси, спецслужбы должны ими заняться...

Те, кто пытаются всеми правдами и неправдами спровоцировать беспорядки, спровоцировать нарушение законов, они прекрасно понимают, что такой национальный диалог оставит их на обочине истории. Поэтому они и пытаются свести все к экстремистским провокациям, пытаются спровоцировать правоохранителей.

Мы будем категорически пресекать подобного рода попытки, тем более, попытки использовать многосторонние структуры, в которых Россия и Беларусь участвуют, чтобы такими провокациями заниматься".

Детали: По словам Лаврова, у РФ есть подтвержденные сведения, что деятельность по дестабилизации ситуации в Беларуси ведется с территории Украины: "Там есть и "трезубец Степана Бандеры", есть и "С14", есть национальный корпус, есть Правый сектор. Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Белоруссии".

Темы: ЛавровРосcияБеларусьУкраинамеждународные отношения


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