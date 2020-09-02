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В МИД отреагировали на заявления Фокина по Донбассу

Среда, 2 сентября 2020, 18:51

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не разделяет резонансные заявления первого заместителя председателя украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба написал в своем Twitter, отвечая на вопросы пользователей соцсети в среду.

"Резонансные слова Фокина соответствуют исключительно взглядам самого Фокина. Я их не разделяю", - написал Кулеба.

Министр также отметил, что исключает проведение выборов на Донбассе без контроля Украины над границей. "Не представляю выборов с дырявой границей", - отметил Кулеба.

Он также отметил, что международные партнеры не обращались к Украине с просьбой объяснить свою официальную позицию после резонансного интервью Фокина.

Предыстория: Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин в интервью изданию "Страна" сделал ряд заявлений, которые вызвали большой резонанс и осуждение со стороны патриотически настроенных украинцев.

В частности, он не исключал прямых переговоров с оккупационными администрациями и поднимал вопросы всеобщей амнистий.

Фокин заявил буквально следующее: "Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизни бойцов и командиров, моя позиция - нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса".

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что высказывания в СМИ первого заместителя председателя украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всего Донбасса не отвечают национальным интересам.

Председатель парламента Дмитрий Разумков сказал, что Украина вряд ли сможет идти своим путем в вопросах амнистии военных преступников.

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Темы: ТКГМИДДонбасс
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