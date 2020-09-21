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Министры ЕС, вероятно, не согласуют санкции против режима Лукашенко – СМИ

Понедельник, 21 сентября 2020, 13:31

Министры иностранных дел стран ЕС на заседании в понедельник, вероятно, не утвердят решение о санкциях против представителей режима Александра Лукашенко.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио свобода" Рикард Джозвяк.

"Похоже, что сегодня во время встречи министров иностранных дел не будет дан "зеленый свет"для санкций ЕС в отношении Беларуси. Кипр, кажется, все еще блокирует. Вероятно, теперь слово за Европейским советом в четверг-пятницу", - написал Джозвяк.

В конце недели состоится саммит лидеров ЕС, на котором могут принять политическое решение о белорусских санкциях, однако оно все равно должно пройти процедуру утверждения и получения единодушного согласия всех стран.

Ранее сообщалось, что ЕС в понедельник согласует санкции против Ливии, что, как ожидается, побудит Кипр разблокировать санкции ЕС против режима Лукашенко.

Как уже сообщалось, анонсированные санкции ЕС против должностных лиц режима Лукашенко блокирует Кипр - в обмен требуя от ЕС принять меры по Турции в связи с ее бурильной деятельностью в Восточном Средиземноморье.

Темы: ЕСЛукашенкосанкцииБеларусь
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