Міністри ЄС, ймовірно, не погодять санкції проти режиму Лукашенка – ЗМІ

Міністри закордонних справ країн ЄС на засіданні в понеділок, ймовірно, не затвердять рішення щодо санкцій проти представників режиму Александра Лукашенка.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо свобода" Рікард Джозвяк.

"Схоже, що сьогодні під час зустрічі міністрів закордонних справ не буде "зеленого світла" для санкцій ЄС щодо Білорусі. Кіпр, здається, все ще блокує. Ймовірно, тепер слово за Європейською радою в четвер-п'ятницю", - написав Джозвяк.

it seems like no green light for the EU's #Belarus sanctions today during the foreign affairs ministerial. Cyprus seem to still block. it is likely to now go to #EUCO on Thu-Fri