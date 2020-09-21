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Міністри ЄС, ймовірно, не погодять санкції проти режиму Лукашенка – ЗМІ

Понеділок, 21 вересня 2020, 13:31

Міністри закордонних справ країн ЄС на засіданні в понеділок, ймовірно, не затвердять рішення щодо санкцій проти представників режиму Александра Лукашенка.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо свобода" Рікард Джозвяк.

"Схоже, що сьогодні під час зустрічі міністрів закордонних справ не буде "зеленого світла" для санкцій ЄС щодо Білорусі. Кіпр, здається, все ще блокує. Ймовірно, тепер слово за Європейською радою в четвер-п'ятницю", - написав Джозвяк.

Наприкінці тижня відбудеться саміт лідерів ЄС, на якому можуть прийняти політичне рішення щодо білоруських санкцій, однак, воно все одно повинно буде пройти процедуру затвердження та отримання одностайної згоди від усіх країн.

Раніше повідомлялося, що ЄС в понеділок погодить санкції проти Лівії, що, як очікується, спонукає Кіпр розблокувати санкції ЄС проти режиму Лукашенка.

Як вже повідомлялося, анонсовані санкції ЄС проти посадовців режиму Лукашенка блокує Кіпр - в обмін Кіпр вимагає заходи ЄС щодо Туреччини у зв’язку з її бурильною діяльністю у Східному Середземномор’ї.

Теми: ЄСЛукашенкосанкціїБілорусь
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