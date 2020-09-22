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Доступ к "ВКонтакте": СНБО назвал причины и свои действия для блокировки

Вторник, 22 сентября 2020, 08:28
Доступ к ВКонтакте: СНБО назвал причины и свои действия для блокировки

Украинские специалисты по кибербезопасности взаимодействуют с международными коллегами для выработки мер по блокированию "ВКонтакте" на территории Украины.

Источник: Аппарат СНБО в ответе на журналистский запрос "Укринформа"

Дословно: "Доступность мобильного приложения "ВКонтакте" в Украине появилась не из-за снятия санкций, а из-за смены прокси-серверов, что позволило обойти блокировку провайдерами доступа к этому приложению на территории Украины.

Также сообщаем, что 15 сентября 2020 года заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк, комментируя информацию о возобновлении работы на территории Украины мобильного приложения соцсети "ВКонтакте", отметил, что активизация работы российских социальных сетей накануне местных выборов в Украине может составлять угрозу национальной безопасности страны".

Детали: Демедюк считает, что "ВКонтакте" используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого он установлен.

В СНБО также сообщили, что специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины взаимодействуют с международными коллегами и партнерами для выработки мер по реагированию и блокировке работы мобильного приложения "ВКонтакте" на территории Украины".

Предыстория:

  • 28 апреля 2017 года СНБО принял решение "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", президент Петр Порошенко ввел его в действие 15 мая 2017 года. Были применены санкции против российских социальных сетей и ряда других интернет-ресурсов сроком на три года.
  • 14 мая 2020 года СНБО и президент Владимир Зеленский продлили эти й санкции до 2023 года.
  • В частности, интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги по доступу пользователей сети Интернет к ресурсам сервисов "Mail.ru" (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов "Вконтакте" (www.vk.com) и "Одноклассники" (www. ok.ru).

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Темы: вконтактесоцсетиСНБОРосcиясанкции
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