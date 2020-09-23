Коррупция времен Зеленского: "Вова не ворует", но низы "стригут" для себя

В окружении президента говорят, что Владимир Зеленский лично в коррупции не замешан, но члены его команды делят сферы влияния, а нижнее звено продолжает наживаться на коррупционных схемах.

Источник: статья "Украинской правды" под названием "Зе!коррупция, или Старые схемы эпохи "новых"

Прямая речь одного из ранее приближенных к Зеленскому чиновников, который уже не работает во власти: "Лично Вова не ворует. Это 100%. Но произошла некая "децентрализация коррупции". Низы поняли, что "наверх" носить не надо, и каждый стрижет чисто для себя. Но с особым энтузиазмом и цинизмом".

Детали: Отставки близких для Зеленского людей вроде Андрея Богдана и Алексея Гончарука, а также некоторых министров и генпрокурора должны были стать предупреждением для других, но эффект оказался обратным: перед угрозой возможной потери должности в любой момент чиновники среднего звена пытаются "урвать", что могут.

Показательно дело Александра Юрченко: продажа "слугой народа" законодательных поправок напоминает дело против Борислава Розенблатта 2017 года.

Но есть и менее приметные элементы коррупции.

Андрей Ермак, который возглавил Офис президента после Андрея Богдана, больше занимается кадрами. И пленки о том, как его брат Денис Ермак торгует должностями, не ослабили позиций Андрея Ермака.

Еще летом 2019 года с его подачи ведущую роль в киевской команде "Слуги народа" начал играть Николай Тищенко, в начале 2020 года Ермак был одним из тех, кто определял кадровый состав правительства Дениса Шмыгаля.

В последние месяцы имя главы ОП упоминают едва ли не после каждого важного назначения. Министр обороны, министр спорта, министр стратегических отраслей экономики, генеральный прокурор, несколько депутатов – это "активы" Ермака, которые он успел собрать к осени 2020-го.

По данным УП, сейчас интерес главы ОП постепенно переносится на сферу оборонно-промышленного комплекса и САП: он пытается ввести туда своих людей.

Первый помощник президента Сергей Шефир, по словам одного из олигархов, "занимается всеми вопросами, где есть большие "тихие" деньги и коммуникация с олигархами".

Шефира журналисты фиксировали на встречах с Игорем Коломойским.

Сейчас собеседники УП указывают на два крупных государственных предприятия, за "благосостояние" которых у Зеленского якобы отвечает Шефир "Одесский припортовый" и "Энергоатом".

ОПЗ в феврале "временно", без конкурса возглавил Николай Синица. Примерно тогда на главных ролях поставщика газа на завод по "давальческой" схеме стала компания "АгроГазТрейдинг". Собеседники УП на рынке газа связывают успехи этой компании, в том числе, с именем Шефира.

В "Энергоатоме" вице-президентом по развитию является Герман Галущенко – по данным источников УП, он приближен к Шефиру.

Заместитель Ермака Кирилл Тимошенко, который сперва занимался медийным сопровождением Зеленского, теперь отвечает в команде президента за проект "Большая стройка" и тесно сотрудничает с руководством "Укравтодора".

В этой отрасли в последние месяцы сформировался "картель" нескольких компаний. "Укравтодор", не допуская к тендерам конкурентов, позволяет "любимчикам" разыгрывать миллиарды на липовых торгах. Три группы компаний фактически поделили области – и ходят слухи о 20%-х откатах за победу на тендерах.