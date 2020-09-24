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ЕС утвердит санкции за Керченский мост, которые блокировались Кипром - СМИ

Четверг, 24 сентября 2020, 14:01

Европейский союз вскоре одобрит введение санкций против причастных к строительству Керченского моста, решение о которых блокировалось Кипром.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Санкции ЕС в отношении Беларуси все еще заблокированы, но, по крайней мере, есть некоторый прогресс, поскольку санкции в отношении лиц, ответственных за строительство Керченского моста, и тех, кто несет ответственность за кибератаки на Бундестаг в 2015 году, будут одобрены в ближайшие недели", - написал Джозвяк.

Следует отметить, что в 2018 году Евросоюз официально ввел санкции в отношении шести российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.

Как уже сообщалось, анонсированные санкции ЕС против должностных лиц режима Лукашенко блокирует Кипр - в обмен требуя от ЕС принять меры по Турции в связи с ее бурильной деятельностью в Восточном Средиземноморье.

Темы: ЕСКерченский проливсанкцииКипр


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