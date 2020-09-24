Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Страны Балтии расширят санкционный список чиновников режима Лукашенко

Четверг, 24 сентября 2020, 17:47

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что в ближайшие дни страны Балтии представят общий "черный список", в котором невъездными будут объявлены около 100 человек из Беларуси.

Об этом министр рассказал в эфире Латвийского радио, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

По словам министра, речь идет о расширении санкций и,"данный список не будет окончательным". Ринкевич отметил, что Латвия, Литва и Эстония приняли решение самим расширять санкционный список, не дожидаясь, когда аналогичное решение примет и согласует Евросоюз.

Ранее страны Балтии уже включили в список нежелательных лиц для въезда 30 граждан Беларуси. В список попали президент страны, должностные лица белорусской Центральной избирательной комиссии, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, Комитета госбезопасности, Следственного комитета, Совета безопасности, госконтроля и исполнительного комитета Минска.

По мнению трех стран, именно эти люди ответственны за фальсификацию результатов выборов президента Беларуси и за жестокое подавление протестов.

Въезд в страны Балтии этим людям закрыт на неопределенное время.

Напомним, министры иностранных дел стран ЕС на заседании в понедельник не смогли утвердить решение по санкциям против представителей режима Лукашенко.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель надеется, что санкции удастся утвердить на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкосанкцииПрибалтика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Лукашенко
СМИ: Немецкая разведка прослушивала Пригожина и Лукашенко во время мятежа в РФ
Лукашенко требует извинений от тех, кто называет его диктатором
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Последние новости
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей требовали отмены результатов выборов
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
Все новости...
Реклама: