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Страны Балтии расширят санкционный список чиновников режима Лукашенко

Четверг, 24 сентября 2020, 17:47

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что в ближайшие дни страны Балтии представят общий "черный список", в котором невъездными будут объявлены около 100 человек из Беларуси.

Об этом министр рассказал в эфире Латвийского радио, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

По словам министра, речь идет о расширении санкций и,"данный список не будет окончательным". Ринкевич отметил, что Латвия, Литва и Эстония приняли решение самим расширять санкционный список, не дожидаясь, когда аналогичное решение примет и согласует Евросоюз.

Ранее страны Балтии уже включили в список нежелательных лиц для въезда 30 граждан Беларуси. В список попали президент страны, должностные лица белорусской Центральной избирательной комиссии, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, Комитета госбезопасности, Следственного комитета, Совета безопасности, госконтроля и исполнительного комитета Минска.

По мнению трех стран, именно эти люди ответственны за фальсификацию результатов выборов президента Беларуси и за жестокое подавление протестов.

Въезд в страны Балтии этим людям закрыт на неопределенное время.

Напомним, министры иностранных дел стран ЕС на заседании в понедельник не смогли утвердить решение по санкциям против представителей режима Лукашенко.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель надеется, что санкции удастся утвердить на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Темы: ЛукашенкосанкцииПрибалтика


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