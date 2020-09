Послы ЕС одобрили расширение санкций за Керченский мост - СМИ

Послы Евросоюза одобрили расширение списка лиц, в отношении которых могут быть применены санкции за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС дали зеленый свет санкциям против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста. Решение будет официально оформлено позже на этой неделе", - написал он.

Eu ambassadors have green lighted sanctions against 2 people and 4 companies responsible for the construction of the Kerch bridge. Will be formalised later this week. #Ukraine #Russia #Crimea