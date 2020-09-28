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Посли ЄС схвалили розширення санкцій за Керченський міст – ЗМІ

Понеділок, 28 вересня 2020, 12:39

Посли Євросоюзу схвалили розширення списку осіб, стосовно яких можуть бути застосовані санкції за підривання територіальної цілісності та суверенітету України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС дали зелене світло санкціям проти двох осіб і чотирьох компаній, відповідальних за будівництво Керченського мосту. Рішення буде офіційно оформлено пізніше цього тижня", - написав він.

Відомо, що раніше українська сторона висловлювалася за запровадження санкцій стосовно осіб, пов'язаних із будівництвом Керченського мосту.

Слід зазначити, що у 2018 році Євросоюз офіційно запровадив санкції щодо шести російських компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту.

Як вже повідомлялося, анонсовані санкції ЄС проти посадовців режиму Лукашенка блокує Кіпр - в обмін Нікосія вимагає заходи щодо Туреччини у зв’язку з її бурильною діяльністю у Східному Середземномор’ї. Кіпр також блокував санкції за Керченський міст.

Теми: КримсанкціїЄС


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