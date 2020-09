Посли ЄС схвалили розширення санкцій за Керченський міст – ЗМІ

Посли Євросоюзу схвалили розширення списку осіб, стосовно яких можуть бути застосовані санкції за підривання територіальної цілісності та суверенітету України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС дали зелене світло санкціям проти двох осіб і чотирьох компаній, відповідальних за будівництво Керченського мосту. Рішення буде офіційно оформлено пізніше цього тижня", - написав він.

