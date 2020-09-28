Посли ЄС схвалили розширення санкцій за Керченський міст – ЗМІ
Посли Євросоюзу схвалили розширення списку осіб, стосовно яких можуть бути застосовані санкції за підривання територіальної цілісності та суверенітету України.
Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
"Посли ЄС дали зелене світло санкціям проти двох осіб і чотирьох компаній, відповідальних за будівництво Керченського мосту. Рішення буде офіційно оформлено пізніше цього тижня", - написав він.
Eu ambassadors have green lighted sanctions against 2 people and 4 companies responsible for the construction of the Kerch bridge. Will be formalised later this week. #Ukraine #Russia #Crimea
— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 28, 2020
Відомо, що раніше українська сторона висловлювалася за запровадження санкцій стосовно осіб, пов'язаних із будівництвом Керченського мосту.
Слід зазначити, що у 2018 році Євросоюз офіційно запровадив санкції щодо шести російських компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту.
Як вже повідомлялося, анонсовані санкції ЄС проти посадовців режиму Лукашенка блокує Кіпр - в обмін Нікосія вимагає заходи щодо Туреччини у зв’язку з її бурильною діяльністю у Східному Середземномор’ї. Кіпр також блокував санкції за Керченський міст.