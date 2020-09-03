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На пожаре в Луганской области погиб человек: горит 945 га

Четверг, 3 сентября 2020, 08:39

Во время пожаров в экосистемах на территории Луганской области погиб один человек еще два человека госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "2 сентября в результате чрезвычайной пожарной опасности на территории области зафиксировано 24 возгорания сухой травы на площади около 1 тыс. 200 гектаров. По состоянию на 7 ч. 3 сентября ликвидировано 16 пожаров.

В результате пожара погиб один человек и два человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы.

Огнем уничтожено 13 заброшенных жилых домов".

Детали: Сейчас продолжается тушение 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений на общей площади 945 га в Кременском, Новоайдарском и Станич-Луганском районах.

К тушению задействовали 378 человек и 68 единиц техники ГСЧС. Дополнительно к тушению привлекли 135 человек и 27 ед. техники из Донецкой, Днепропетровской, Полтавской областей.

Украинская правда
Темы: пожарЛуганская область


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