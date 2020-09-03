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На пожаре в Луганской области погиб человек: горит 945 га

Четверг, 3 сентября 2020, 08:39
На пожаре в Луганской области погиб человек: горит 945 га

Во время пожаров в экосистемах на территории Луганской области погиб один человек еще два человека госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "2 сентября в результате чрезвычайной пожарной опасности на территории области зафиксировано 24 возгорания сухой травы на площади около 1 тыс. 200 гектаров. По состоянию на 7 ч. 3 сентября ликвидировано 16 пожаров.

В результате пожара погиб один человек и два человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы.

Огнем уничтожено 13 заброшенных жилых домов".

Детали: Сейчас продолжается тушение 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений на общей площади 945 га в Кременском, Новоайдарском и Станич-Луганском районах.

К тушению задействовали 378 человек и 68 единиц техники ГСЧС. Дополнительно к тушению привлекли 135 человек и 27 ед. техники из Донецкой, Днепропетровской, Полтавской областей.

Также в ГСЧС сообщили о ликвидации пожаров в Харьковской области. Так, по состоянию на утро 3 сентября очаги пожара в населенных пунктах Горобевка и Грянинивка ликвидировано, продолжается тушение очага лесного пожара на площади около 100 га. Вечером там горело 500 га, из них 100 га - верховой пожар.

В селе Клугино-Башкировка на территории Новомосковского лесничества утром 3 сентября открытого огня не наблюдается. Пожарные тушат отдельные очаги тления лесной подстилки и остатки древесины внутри контролируемого периметра.

Предыстория:

  • 2 сентября сообщалось о ликвидация пожаров в Луганской и Харьковской областях: горел хвойный лес на площади около 80 га в каждой из областей.
  • Позже президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание по лесным пожарам на Харьковщине и Луганщине. По последним данным, площадь возгорания составляет 400 гектаров, из них 100 гектаров – верховой пожар.
  • Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер рассказал, что сейчас в регионе пылает 500 га леса, а один населенный пункт полностью уничтожен пожаром.

Украинская правда

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Темы: пожарЛуганская областьХарьковская область
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