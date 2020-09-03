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День Независимости стоил в 6 раз больше предыдущего: Кабмин и Киев от попурри открещиваются

Четверг, 3 сентября 2020, 11:45
Фото: Офис президента

Празднование Дня Независимости в 2020 году в столице стоило не менее 1,6 миллиона гривен, при этом в правительстве и местной власти говорят, что не платили за попурри с популярными артистами.

Источник: ответы Минкультуры, Киевсовета и Офиса президента на запросы УП

Детали: Минкультуры и информполитики сообщило, что было привлечено к торжественным мероприятиям на столичной Софиевской площади и церемонии возложения цветов рядом, на Михайловской площади. Всего на это было предусмотрено 1 409 832 гривен.

В частности, торжества на Софиевской площади дежурили 881 205 гривен. Там при участии президента поднимали флаг, пели гимн, а затем Владимир Зеленский произносил речь и вручал государственные награды.

 
Смета торжеств на Софийской площади за государственный счет

Мероприятия на Михайловской площади были профинансированы на 528 627 гривен. Там при участии президента и его жены происходило возложение цветов к Стене памяти погибших за Украину. Кроме того, Зеленский также произнес там короткую речь.

 
Смета торжеств на Михайловской площади за государственный счет

Минкультуры и информполитики отметило, что не было привлечено к подготовке концертной программы, а именно попурри "Музыкальная история Независимости". Финансирование на это министерством также не выделялось.

В то же время, средства местного бюджета частично также были направлены на торжества на Михайловской и Софиевской площадях. Согласно ответу Киевского городского совета, речь идет о 191,8 тысячи гривен.

Таким образом, в целом торжественные мероприятия обошлись местному и государственному бюджету в 1 601 632 гривен.

Кроме того, Киевсовет заплатила еще 44,6 тысяч гривен за возложение цветов к памятникам Тараса Шевченко и Михаила Грушевского. В общем местный бюджет выделил 285 тысяч гривен на День Независимости.

В то же время, городские власти подчеркнули, что также не занимались разработкой или финансовым обеспечением художественной программы, то есть попурри с участием артистов.

"Украинская правда" также обращалась к Офису президента с вопросами о том, кто и на какую сумму оплатил музыкальную программу, на каком основании были использованы музыкальные произведения без указания их авторов, кто занимался организацией программы и тому подобное.

В предусмотренный законом 5-дневный срок у президента не предоставили никакой информации по существу и только ответили, что продлевают срок рассмотрения запроса еще на 20 дней.

Что было раньше: В прошлом 2019 году правительство заплатило за празднование 259,6 тысячи, столица – 290 тысяч.

Украинская правда
Темы: День НезависимостиКабинет министровКиев


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