В Кабмине сказали, сколько стране стоил День Независимости от Зеленского

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Среда, 11 сентября 2019, 14:20

Министерство культуры заплатило за столичные торжества ко Дню Независимости 259,6 тысяч гривен.

Источник: ответы на запросы "Украинской правды" Минкульта, Киевской городской госадминистрации, Офиса президента и Министерства финансов

Детали: Подготовку и проведение торжеств 24 августа 2019 года на Майдане Независимости поручили Государственному театрально-зрелищному агентству.

В Минкульте говорят, что деньги выделялись на выступления пианистов, Национального симфонического оркестра, Украинского национального хора им. Г. Веревки.

Согласно смете, на зарплату режиссерско-постановочной, административной группы и артистов ушло 62 тысяч гривен, 113,5 тысяч – на оплату приглашенных коллективов.

 

Киеву празднования обошлись в 290 тысяч гривен. Эти средства были направлены на возложение цветов к памятнику Михаила Грушевского и мероприятия возле КГГА.

В прошлом году к годовщине Независимости Минкульт профинансировал два мероприятия в столице: на 100 тысяч гривен в Софийском соборе и музыкальное сопровождение молитвенного мероприятия на Аллее Героев Небесной Сотни на 74,4 тысячи.

Столица в 2018 году заплатила за День Независимости 187 тысяч гривен.

При этом в ответе Минкульта не указано, распространяется ли смета 2019-го года на ходу при участии президента и участие известных артистов, в частности, клипмейкера Алана Бадоева, хореографа Елены Коляденко, певиц Тины Кароль и Алины Паш.

Офис президента Владимира Зеленского ответил, что Бадоеву и Коляденко из государственного бюджета не платили.

 

В то же время, ни одно из ведомств, к которому обратилась УП (ОПУ, Кабмин, Министерство финансов, Минкульт), не сообщило, на основании чего клипмейкера и хореографа приобщили к организации мероприятий и заключали ли с ними договор.

Киевская городская государственная администрация ответила, что не платила за услуги Бадоева и Коляденко.

Кабинет министров на вопрос о стоимости празднований, в частности, трансфера из регионов, ответил, что не является распорядителем этой информации. Правительство переслало запросы УП в различные министерства, областные и Киевскую городскую госадминистрацию.

Минобороны не смогло сообщить, сколько стоил военный парад в 2018 году, который Владимир Зеленский решил не проводить. Парад финансировали в пределах общего годового бюджета, и дополнительных средств на него не выделяли.

В то же время, в 2019 году государство выделило на премии для военнослужащих 371,5 миллиона гривен. Эта сумма в 38 раз превышает прошлогоднюю, когда на "поощрение" военных дали 9,7 миллиона.

 

Предыстория:

  • В начале июля президент Владимир Зеленский заявил, что решил отменить военный парад на День Независимости 24 августа, а сэкономленные средства вручить военным в виде премий.
  • Бывший президент Петр Порошенко назвал это решение своего преемника "не слишком дальновидным".
  • Премьер-министр Владимир Гройсман поддержал инициативу президента Владимира Зеленского о направлении 300 миллионов на премии военным, но предложил найти средства на проведение парада на День независимости.
  • Позже глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что в 2019 году День Независимости будут праздновать в новом формате: с "Ходой гідності", при участии представителей разных войск, участников АТО, медиков, учителей, волонтеов и руководства страны. 
  • Сценарий события разрабатывал бывший бизнес-партнер Владимира Зеленского, режиссер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко. 
  • В то же время, 24 августа в Киеве прошел Марш защитников Украины, организованный ветеранами боевых действий.

Соня Лукашова, УП

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Темы: День Независимости деньги Минкультуры Минобороны


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