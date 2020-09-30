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Президент Азербайджана назвал условие прекращения огня в Нагорном Карабахе

Среда, 30 сентября 2020, 18:27

Боевые действия в Нагорном Карабахе прекратятся, если армянские войска полностью выйдут из региона.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алие, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 1news.az.

"Армения должна положить конец оккупационной политике. Вместо этого премьер-министр Армении ставит против нас условия. Он поставил против нас семь условий. Некоторое время назад я говорил, что мы отвергаем эти условия. У нас есть одно условие, они должны убраться прочь с наших земель безоговорочно, полностью и немедленно", - сказал Алиев во время посещения в госпитале раненых солдат.

Алиев добавил, что Азербайджан имеет право "решать вопрос военным путем, если ситуация не будет решена путем переговоров".

"Еще раз заявляю, что Армения должна немедленно покинуть наши земли…Мое слово едино, и на международной арене, и внутри страны, что мы на правильном пути, бои идут на азербайджанской земле, Азербайджан восстанавливает свою территориальную целостность, и мы имеем на это полное право", - сказал он.

Напомним, Европейский суд по правам человека на запрос Армении одобрил временные меры, которыми возложил на стороны обязательства воздержаться от военных действий на фоне последнего обострения в Нагорном Карабахе.

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Темы: АрменияАзербайджанНагорный Карабах
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