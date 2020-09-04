ОБСЕ насчитала на Донбассе более 900 нарушений за время "всеобъемлющего перемирия"

С начала всеобъемлющего перемирия на Донбассе специальная мониторинговая миссия ОБСЕ по состоянию на вечер 2 сентября зафиксировала 908 нарушений режима "тишины".

Источник: отчет СММ ОБСЕ от 3 сентября

Дословно: "После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля по конца отчетного периода СММ зафиксировала целом 908 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях"

Детали: По данным наблюдателей, в частности, речь идет о 152 взрывах, 2 пролетевших неопределенных боеприпасах и 13 осветительных ракетах, а также 741 очереди и выстрелах.