Изоляторы в студобщежитиях для больных COVID и другие рекомендации для вузов

Министерство образования и науки обнародовало рекомендации для учреждений профессионального предвысшего и высшего образования на случай выявления больных COVID-19, в общежитиях советует предусмотреть изоляторы.

Источник: письмо к образовательным учреждениям, сайт МОН

Детали: Если у студента появились признаки острого респираторного заболевания во время обучения:

- Студент должен надеть маску и перейти в специально отведенное помещение, которое хорошо проветривается, и проинформировать предварительно определенное уполномоченное лицо учебного заведения.

- Уполномоченное лицо отправляет соискателя с подозрением домой с рекомендациями обратиться за медицинской помощью, при необходимости вызывает скорую помощь. В случае выявления признаков у несовершеннолетнего лица сначала информируются родителей.

- Медицинский работник учебного заведения направляет экстренное сообщение формы 058/о о подозрении на инфекционное заболевание в заведение общественного здоровья и регистрирует случай в журнале регистрации формы 060/о.

- Лица, находившиеся в контакте с соискателем, у которого подтверждено заболевание СOVID-19, не посещают занятия и безотлагательно обращаются за консультацией к медицинскому работнику.

Если признаки ОРЗ выявлено у студента, который проживает в общежитии:

- Представитель общежитии или студенческого совета должен обеспечить перевод студента в специально отведенное помещение общежития (изолятор). Студент должен находиться в изоляторе минимум до получения консультации медицинского работника.

- Обеспечить обращение студента за медицинской помощью к семейному врачу, в студенческой поликлинике или вызвать скорую помощь, предупредив медиков, что есть подозрение на COVID-19.

- Представитель общежития или студенческого совета, который взаимодействует с соискателем, должен постоянно носить маску и соблюдать дистанцию. Необходимо проинформировать уполномоченное лицо и проконтролировать, что студент обратился за медицинской помощью.

- Уполномоченное лицо и лица, контактировавшие с больным, действуют в соответствии с предварительно рекомендованными шагами.

Если симптомы болезни обнаружены у преподавателя или сотрудника заведения:

- Руководитель учебного заведения должен запретить проводить преподавателю занятия;

- Преподаватели, работники учебного заведения и лица, контактировавшие с больным, не выходят на работу и безотлагательно обращаются за консультацией к медицинскому работнику;

- Если признаки заболевания появились у преподавателя или сотрудника заведения во время работы, следует отправить его домой с рекомендациями немедленно обратиться за медпомощью или при необходимости вызвать "скорую".





Рекомендации для вузов на время эпидемии

Во всех случаях в помещениях, где находились лица с признаками респираторного заболевания или подтвержденной коронавирусной болезнью, следует провести вне графика проветривание и дезинфекцию поверхностей.

В случае заболевания участников образовательного процесса COVID-19 необходимо срочно направить сообщение по форме 2/НС-1 Табеля срочных и срочных донесений на e-mail: bezpeka@mon.gov.ua.

MON COVID Reccondations (PDF)

MON COVID Reccondations (Text) ​

Напомним: В августе Министерство здравоохранения передало рекомендации вузам по поводу коронавируса, но не детализировало их публично. МОЗ предлагал предотвращать вспышки COVID-19 в студенческих общежитиях и минимизировать занятия студентов-медиков в больницах.

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что высшие учебные заведения будут работать так же, как средние и дошкольные, однако если вуз будет находиться в "оранжевой зоне", будет запрещено обучение в группах более 20 человек.