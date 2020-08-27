Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

МОЗ дал вузам рекомендации, как защитить студентов от коронавируса

Четверг, 27 августа 2020, 12:43

Министерство здравоохранения рекомендует вузам предотвращать вспышки коронавирусной болезни COVID-19 в студенческих общежитиях и минимизировать занятия студентов-медиков в больницах.

Источник: заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак на брифинге 27 августа

Прямая речь: "На прошлой неделе мы собирали совещание ректоров высших учебных медицинских заведений, работающих в сфере управления Министерства здравоохранения. На этой встрече очень подробно обсудили вопросы, касающиеся организации обучения студентов...

Прежде всего, мы рекомендуем очень прицельно обратить внимание на предупреждение вспышек в общежитиях, где проживают студенты. Должны соблюдаться все рекомендации, касающиеся предупреждения коронавируса.

Также есть рекомендации по организации учебного процесса в студенческих аудиториях. Мы особенно обращаем внимание на то, что студенты-медики, которые проходят практические занятия в медицинских учреждениях, должны со всей ответственностью соблюдать противоэпидемические требования, установленные для учреждений здравоохранения.

В частности, мы рекомендуем кафедрам свести к минимуму проведение лекционных занятий в тех лекционных аудиториях, которые находятся в больничных корпусах и в непосредственном соседстве с отделениями, где лечатся пациенты. Без сомнения, не будут проводиться лекционные и практические занятия в тех больницах, которые имеют статус "ковидных".

Все рекомендации нами обсуждены, МОЗ в постоянном общении с ректорами и преподавательским корпусом – все ответы при необходимости даются".

Детали: Микичак не уточнила, как именно Минздрав советует предотвращать заболевание студентов COVID-19 в общежитиях и учебных помещениях.

Она отметила, что МОЗ передал образовательным учреждениям рекомендации, как организовать образовательный процесс во время эпидемии и в средних школах, и в студенческой среде.

Также заместитель министра рассказала о подготовке новых медицинских кадров: например, с 1 августа 3510 врачей-интернов первого года обучения вышли на стажировку на 1036 объектах.

Знать больше: Учеба с 1 сентября: новые рекомендации Минздрава и о чем они молчат

Напомним: Кабинет министров 26 августа продлил адаптивный карантин до 31 октября, при этом по всей стране запретил проведение дискотек, работу ночных клубов, работу заведений питания с развлечениями, концертов (кроме тех, которые осуществляют профильные учреждения культуры).

Читайте также: COVID-19 бьет рекорды в Украине и мире. Это вторая волна или самое страшное впереди?

Алена Рощенко, УП
Темы: карантинобразованиеCovid-2019коронавирусМинздрав


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Минздраве назвали три города, где может усилиться эпидемия коронавируса

Киев установил новый антирекорд по COVID-19

Видео, фото, обновленоУ Зеленского высказались в защиту песнопений в День Независимости

Глава МОЗ рассказал, как на карантине будут работать школы

"Нафтогаз" начал повышать цены на газ для населения

Антирекорд смертей от COVID в Украине и снова почти две тысячи больных

Все новости...
карантин
Глава МОЗ рассказал, как на карантине будут работать школы
В "Борисполе" установили систему автоскрининга температуры за 1 млн
Кабмин снова закрывает границы для иностранцев
Последние новости
13:41
фото, видеоОП "отфотошопил" видео концерта ко Дню Независимости, чтобы скрыть нарушения
13:31
На Киевщине могут усилить карантин
13:25
Треть детей в мире не имеет доступа к дистанционному образованию – ЮНИСЕФ
13:24
Эстония вводит санкции против белорусских чиновников
13:05
Хоронят ли сейчас умерших от COVID-19 в мешках? Объясняет главный санитарный врач
13:04
Правительство и НБУ практически договорились о докапитализации "Укрэксимбанка" на 10 миллиардов
12:43
МОЗ дал вузам рекомендации, как защитить студентов от коронавируса
12:42
Мининфраструктуры определило первую компанию, которая будет предоставлять услуги частной тяги
12:41
В Минздраве назвали три города, где может усилиться эпидемия коронавируса
12:35
В РФ начали проверять маршрут Навального: яда пока не нашли
Все новости...