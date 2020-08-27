МОЗ дал вузам рекомендации, как защитить студентов от коронавируса

Министерство здравоохранения рекомендует вузам предотвращать вспышки коронавирусной болезни COVID-19 в студенческих общежитиях и минимизировать занятия студентов-медиков в больницах.

Источник: заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак на брифинге 27 августа

Прямая речь: "На прошлой неделе мы собирали совещание ректоров высших учебных медицинских заведений, работающих в сфере управления Министерства здравоохранения. На этой встрече очень подробно обсудили вопросы, касающиеся организации обучения студентов...

Прежде всего, мы рекомендуем очень прицельно обратить внимание на предупреждение вспышек в общежитиях, где проживают студенты. Должны соблюдаться все рекомендации, касающиеся предупреждения коронавируса.

Также есть рекомендации по организации учебного процесса в студенческих аудиториях. Мы особенно обращаем внимание на то, что студенты-медики, которые проходят практические занятия в медицинских учреждениях, должны со всей ответственностью соблюдать противоэпидемические требования, установленные для учреждений здравоохранения.

В частности, мы рекомендуем кафедрам свести к минимуму проведение лекционных занятий в тех лекционных аудиториях, которые находятся в больничных корпусах и в непосредственном соседстве с отделениями, где лечатся пациенты. Без сомнения, не будут проводиться лекционные и практические занятия в тех больницах, которые имеют статус "ковидных".

Все рекомендации нами обсуждены, МОЗ в постоянном общении с ректорами и преподавательским корпусом – все ответы при необходимости даются".

Детали: Микичак не уточнила, как именно Минздрав советует предотвращать заболевание студентов COVID-19 в общежитиях и учебных помещениях.

Она отметила, что МОЗ передал образовательным учреждениям рекомендации, как организовать образовательный процесс во время эпидемии и в средних школах, и в студенческой среде.

Также заместитель министра рассказала о подготовке новых медицинских кадров: например, с 1 августа 3510 врачей-интернов первого года обучения вышли на стажировку на 1036 объектах.

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Напомним: Кабинет министров 26 августа продлил адаптивный карантин до 31 октября, при этом по всей стране запретил проведение дискотек, работу ночных клубов, работу заведений питания с развлечениями, концертов (кроме тех, которые осуществляют профильные учреждения культуры).

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