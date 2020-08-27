Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МОЗ дал вузам рекомендации, как защитить студентов от коронавируса

Четверг, 27 августа 2020, 12:43
МОЗ дал вузам рекомендации, как защитить студентов от коронавируса

Министерство здравоохранения рекомендует вузам предотвращать вспышки коронавирусной болезни COVID-19 в студенческих общежитиях и минимизировать занятия студентов-медиков в больницах.

Источник: заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак на брифинге 27 августа

Прямая речь: "На прошлой неделе мы собирали совещание ректоров высших учебных медицинских заведений, работающих в сфере управления Министерства здравоохранения. На этой встрече очень подробно обсудили вопросы, касающиеся организации обучения студентов...

Прежде всего, мы рекомендуем очень прицельно обратить внимание на предупреждение вспышек в общежитиях, где проживают студенты. Должны соблюдаться все рекомендации, касающиеся предупреждения коронавируса.

Также есть рекомендации по организации учебного процесса в студенческих аудиториях. Мы особенно обращаем внимание на то, что студенты-медики, которые проходят практические занятия в медицинских учреждениях, должны со всей ответственностью соблюдать противоэпидемические требования, установленные для учреждений здравоохранения.

В частности, мы рекомендуем кафедрам свести к минимуму проведение лекционных занятий в тех лекционных аудиториях, которые находятся в больничных корпусах и в непосредственном соседстве с отделениями, где лечатся пациенты. Без сомнения, не будут проводиться лекционные и практические занятия в тех больницах, которые имеют статус "ковидных".

Все рекомендации нами обсуждены, МОЗ в постоянном общении с ректорами и преподавательским корпусом – все ответы при необходимости даются".

Детали: Микичак не уточнила, как именно Минздрав советует предотвращать заболевание студентов COVID-19 в общежитиях и учебных помещениях.

Она отметила, что МОЗ передал образовательным учреждениям рекомендации, как организовать образовательный процесс во время эпидемии и в средних школах, и в студенческой среде.

Также заместитель министра рассказала о подготовке новых медицинских кадров: например, с 1 августа 3510 врачей-интернов первого года обучения вышли на стажировку на 1036 объектах.

Знать больше: Учеба с 1 сентября: новые рекомендации Минздрава и о чем они молчат

Напомним: Кабинет министров 26 августа продлил адаптивный карантин до 31 октября, при этом по всей стране запретил проведение дискотек, работу ночных клубов, работу заведений питания с развлечениями, концертов (кроме тех, которые осуществляют профильные учреждения культуры).

Читайте также: COVID-19 бьет рекорды в Украине и мире. Это вторая волна или самое страшное впереди?

Алена Рощенко, УП
Темы: карантинобразованиеCovid-2019коронавирусМинздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
карантин
Кабмин продлил до июля карантин из-за COVID-19
В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна
Кабмин продлил карантин в Украине до конца года
Последние новости
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
Все новости...
Реклама: