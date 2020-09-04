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Минюст подготовил законопроект, чтобы заблокировать взыскание с ПриватБанка 10 млрд

Пятница, 4 сентября 2020, 22:49
Минюст подготовил законопроект, чтобы заблокировать взыскание с ПриватБанка 10 млрд

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что его ведомство подготовило законопроект, который дает возможность не совершать принудительное исполнение решения взыскание с ПриватБанка $350 млн в пользу компаний Суркисов.

Источник: Малюська в Facebook

Прямая речь Малюська: "Постановление незаконно, наглое и глупое, о чем уже много было сказано.

Но судебные решения являются обязательными к исполнению. Ожидать рассмотрение апелляции или кассации - долго и положительный результат рассмотрения далеко не гарантирован.

Поэтому мы подготовили законопроект, который дает возможность не совершать принудительное исполнение этого постановления".

Детали: Он пояснил, что этот законопроект не оформляется как правительственный для экономии времени через рассмотрение Кабмином: "У нас счет идет даже не на дни, а на часы".

Напомним: 2 сентября суд удовлетворил иск Суркисов против ПриватБанка по взысканию почти 10 млрд гривен.

Украинская правда

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Темы: МинюстПриватбанкМалюськаСуркиссуд
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