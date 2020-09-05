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Заложник оккупантов в Донецком СИЗО из-за пыток пытался покончить с собой

Суббота, 5 сентября 2020, 17:45

Украинский патриот Григорий Синченко, который с 2016 года находится в плену боевиков, из-за издевательств над ним в Донецком СИЗО порезал себе вены.

Источник: мать заложника Татьяна Гулевская, которую цитирует Укринформ

Прямая речь: "Его по-зверски избивали, требуя отказаться от нашего адвоката и подписаться под того, которого они хотят. Гриша порезал вены и кровью в камере написал протест против пыток".

Детали: По словам Гулевской, сейчас Григорий находится в больнице при СИЗО, в одиночной камере. Она добавила, что по словам сына, к пыткам и избиению причастен "следователь" Станислав Кошевой.

Напомним: в июне 2020 года в ОРДО оккупанты в очередной раз схватили 29-летнего украинского патриота Григория Синченко – пленника, которому в мае удалось бежать из донецкого изолятора.

Темы: заложникиОРДЛОДонецктюрьма


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