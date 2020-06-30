Украинский патриот Синченко третий раз оказался в плену боевиков на Донбассе

Российские гибридные оккупационные силы вновь схватили 29-летнего Григория Синченко - пленника, которому удалось бежать из донецкого ИВС в конце мая.

Источник: мама парня Татьяна Гулевская в комментарии "Донбас.Реалии".

Прямая речь: "Григория схватили в понедельник, 29 июня. Такую информацию предоставил наш адвокат, который находится в Донецке. По его данным, моего сына сейчас удерживают на территории местного ИВС, но точной информации о его местонахождении нет....

Мы переживали, что Григория могли даже убить. Но на самом деле он чудом сбежал. Несколько раз звонил мне - просил помочь с возвращением на мирную часть страны. Во вторник, 30 июня, ему должны были передать вещи, необходимые для возвращения, однако накануне сына снова схватили. Мы боимся, что ему грозит физическая расправа и очередные пытки".

Детали: Неделю назад подконтрольные России боевики также задержали 26-летнюю сестру Григория Синченко Ольгу, сообщила Гулевская. Девушку, по ее словам, допрашивали, ведь думали, что она что-то знает о брате. Однако на связь он выходил только с мамой.

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