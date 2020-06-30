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Украинский патриот Синченко третий раз оказался в плену боевиков на Донбассе

Вторник, 30 июня 2020, 13:33

Российские гибридные оккупационные силы вновь схватили 29-летнего Григория Синченко - пленника, которому удалось бежать из донецкого ИВС в конце мая.

Источник: мама парня Татьяна Гулевская в комментарии "Донбас.Реалии".

Прямая речь: "Григория схватили в понедельник, 29 июня. Такую информацию предоставил наш адвокат, который находится в Донецке. По его данным, моего сына сейчас удерживают на территории местного ИВС, но точной информации о его местонахождении нет....

Мы переживали, что Григория могли даже убить. Но на самом деле он чудом сбежал. Несколько раз звонил мне - просил помочь с возвращением на мирную часть страны. Во вторник, 30 июня, ему должны были передать вещи, необходимые для возвращения, однако накануне сына снова схватили. Мы боимся, что ему грозит физическая расправа и очередные пытки".

Детали: Неделю назад подконтрольные России боевики также задержали 26-летнюю сестру Григория Синченко Ольгу, сообщила Гулевская. Девушку, по ее словам, допрашивали, ведь думали, что она что-то знает о брате. Однако на связь он выходил только с мамой.

Знать больше: Отомстить за страшные пытки. История дважды пленника на Донбассе словами его матери

Предыстория:

  • 25-летний Григорий Синченко был арестован в оккупированном Донецке 2 декабря 2016 года. Его обвиняли в партизанской деятельности, незаконном хранении оружия, подрывах вышки мобильного оператора Феникс. В декабре 2017 года Синченко вместе с 74 пленниками, которых тогда обменяли, вернулся в Украину.
  • В "ДНР" за партизанскую деятельность против так называемой "народной республики" его, инвалида третьей группы подвергали адским пыткам. По словам матери, Татьяны Гулевской, его пытали электротоком, подвешивали к потолку за вывернутые руки, душили, били так, что разорвалась легкое .
  • Григорий решил отомстить палачам. Мать пыталась отговорить сына от планов мести.
  • В октябре 2019-го Синченко снова задержали "спецслужбы ДНР".
  • В конце мая 2020 года стало известно, что дважды плененный украинский патриот Синченко совершил побег из застенков подвала так называемой "ДНР", где его подвергали пыткам.

Темы: войнаОРДЛОзаложники


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