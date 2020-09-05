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Военные из-под Горловки ответили на угрозы Пушилина обстрелять их позиции

Суббота, 5 сентября 2020, 22:21
Бойцы 503-го ОБМП

Бойцы 503-го Отдельного батальона морской пехоты, которые сейчас находятся на позициях в селе Шумы, ответили на угрозы главаря донецких боевиков Дениса Пушилина осуществить обстрел их укреплений.

Источник: Сообщение батальон в Facebook

Детали: Пушилин объявил, что утром 7 сентября так называемая "милиция" обстреляет позиции украинских бойцов в населенном пункте Шумы. Это украинские морпехи расценили как очередную угрозу со стороны террористов.

Дословно: "Говорит, что 7 сентября в 8:00 таки придет нас ломать. Сепаратюга, мы давно ждем".

Напомним: Президент Владимир Зеленский обеспокоен заявлением главаря боевиков ОРДО Дениса Пушилина о том, что 7 сентября вооруженные формирования так называемой "милиции" откроют огонь по украинским позициям вблизи Горловки в селе Шумы.

Украинская правда
Темы: ПушилинДонецкая областьВооруженные силывойна


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