Саакашвили прокомментировал свое фото с Богданом

Председатель исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Михеил Саакашвили заявил, что не собирается создавать с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом совместных проектов в ближайшее время.

Источник: Саакашвили в Facebook

Детали: Саакашвили решил прояснить ситуацию в связи с реакцией на свою фотографию в соцсети с нардепом от "Слуги народа" Лизой Ясько и Андреем Богданом. Особенно про Богдана, поскольку это вызвало наибольшую реакцию. Политик настаивает, что с Богданом у него дружеские отношения, "ровно так же как и со многими другими с различными политическими бэкграундами". А у себя дома, за дружеским столом, мол, может "обсуждать любые темы с кем угодно".

Прямая речь: "Никаких совместных политических и партийных проектов я с Андреем Богданом ближайшее время создавать не собираюсь. Это не мешает нашему общению.

Политически моя позиция абсолютно понятна. Я полностью поддерживаю президента Зеленского и стараюсь быть полезным народу Украины в разработке преобразований и реформ, чем и активно сейчас занимаюсь.

Я поддерживаю многих перспективных, особенно молодых политиков и из команды Зеленского, и в целом по Украине. Я хочу, чтобы это новое поколение было более успешным, чем все предыдущие".

Что предшествовало: 6 сентября Саакашвили, Ясько и Богдан на своих страницах в соцсети обнародовали фото своей встречи за бокалом вина, в подписях отмечая, что обсуждают будущие киевские выборы.

Саакашвили написал в частности следующее: "В центре у нас настоящая киевлянка в 5-м поколении и мы говорим о киевских выборах".

Предыстория: