Юрист Коломойского стал главой Администрации президента Зеленского

9637 просмотров
Вторник, 21 мая 2019, 19:49
Фото: Роман Романюк, УП

Президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.

Соответствующий указ №304/2019 опубликован на сайте президента.

"Согласно части третьей статьи 106 Конституции Украины, учитывая пункт 2 части третьей статьи 3 Закона Украины "О государственной службе" постановляю: назначить Богдана Андрея Иосифовича главой Администрации президента Украины", - говорится в документе.

О роли Богдана в ЗеКоманде, его связи с Коломойским и другом читайте в интервью Андрей Богдан: Я сказал Зеленскому: "Понимаешь, что фильмом" Слуга народа "ты дал людям надежду?"

Напомним:

  • 11 апреля журналисты программы "Схемы" в своей передаче рассказали, что в течение двух последних лет шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский одиннадцать раз летал в Женеву, когда там жил олигарх Игорь Коломойский, а после его переезда в Израиль летом 2018, Зеленский еще дважды слетал в Тель-Авив.
  • Журналисты отметили, что в каждой второй поездке кандидата в президенты сопровождал юрист олигарха Андрей Богдан, который впоследствии стал главным юридическим советником кампании Зеленского на выборах президента.
  • В штабе Зеленского сначала говорили, что Богдан имеет к ним отношение только как "старый друг" шоумена, а позже уверяли, что юрист не влияет на взгляды кандидата и является одним из группы юристов, работающих на ЗеКоманду.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский назначил нового главнокомандующего Вооруженных сил 21 мая 2019, 19:00
Мифология для презедента Зеленского. Орфей-Одиссей 21 мая 2019, 18:30
ПереЗЕвантаження. Как Зеленский распускает Раду 21 мая 2019, 18:10
Все новости
Главные новости
Юрист Коломойского стал главой Администрации президента Зеленского
Парубий созывает внеочередное заседание Рады
Зеленский назначил нового главнокомандующего Вооруженных сил
Валерий Хорошковский вернулся в Украину – СМИ
Все новости
соцсети

Почему то, что вы публикуете в соцсетях, может помешать вам получить кредит

здоровье

Как диагностировать рак яичников, когда еще нет симптомов

история

Интересные факты из жизни Ивана Мазепы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів