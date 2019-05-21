Юрист Коломойского стал главой Администрации президента Зеленского

Президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.

Соответствующий указ №304/2019 опубликован на сайте президента.

"Согласно части третьей статьи 106 Конституции Украины, учитывая пункт 2 части третьей статьи 3 Закона Украины "О государственной службе" постановляю: назначить Богдана Андрея Иосифовича главой Администрации президента Украины", - говорится в документе.

О роли Богдана в ЗеКоманде, его связи с Коломойским и другом читайте в интервью Андрей Богдан: Я сказал Зеленскому: "Понимаешь, что фильмом" Слуга народа "ты дал людям надежду?"

Напомним: