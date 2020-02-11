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Зеленский уволил Богдана и назначил Ермака главой ОП

Вторник, 11 февраля 2020, 10:34
Зеленский уволил Богдана и назначил Ермака главой ОП

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента.

Источник: указ главы государства от 11 февраля

Детали: Другими указами Зеленский назначил на эту должность Андрея Ермака, освободив его предварительно с должности своего помощника.

Дословно: "Назначить Ермака Андрея Борисовича руководителем Офиса президента Украины".

Что предшествовало: 10 февраля руководитель Офиса президента Андрей Богдан зарегистрировал заявление об отставке.

По словам пяти источников УП, в понедельник Богдан разговаривал о своей отставке с президентом Владимиром Зеленским. Глава ОП также обсуждал отставку со своими заместителями.

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Украинская правда

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Темы: ЗеленскийБогданОфис президента
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