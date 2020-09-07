В МИД подловили российских пропагандистов на лжи на счет воды для Крыма

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова обвиняет российское издание "Ведомости" в искажении позиции Управления Верховного комиссара ООН по правам человека об ответственности за обеспечение водой жителей оккупированного Крыма.

Источник: Джапарова в Facebook

Прямая речь: "Сегодня утром "Ведомости.ru" подают очередную сенсацию: "Ответственность за снабжение жителей Крыма питьевой водой лежит и на России, и на Украине, – заявила официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл".

Достаточно серьезное заявление. Но, прекрасно зная позицию УВКПЧ по вопросу оккупированного Крыма, все же решили проверить.

В Управлении Верховного комиссара сообщили, что к ним действительно обращалось агентство "РИА-Новости" (на публикацию которой ссылаются "Ведомости") по вопросу поставок воды в Крым, на что медиа получили буквально следующий ответ: Российская Федерация как оккупационная власть несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде лиц, находящихся под защитой (protected persons).

Как нам акцентировали в УВКПЧ, слова их представителя в "Ведомостях" были приведены не полностью.

При этом, как следует из той же публикации "РИА-Новости", сами представители оккупанта остались разочарованы ответами УВКПЧ на свои постоянные дерганья, назвав эти ответы, с присущим РФ уважением к международным структурам, "ответами первоклассника" и "туманным ответом ни о чем". Однако, в "Ведомостях" об этом уже ни слова".

Детали: По словам Джапаровой, российские пропагандисты выдернули из контекста слова чиновников из Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Она добавила, что позиция Министерства иностранных дел Украины по этому поводу четкая и правовая: "Россия – стран оккупант. Россия несет полную ответственность за ситуацию в Крыму согласно МГП. Россия ответит за свои преступления против Украины и граждан Украины".

Предыстория:

С 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начались ограничения подачи воды. Была опубликована карта расположения емкостей с водой.

Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к "худшему сценарию" с водообеспечением. Подконтрольный Кремлю "глава Крыма" Сергей Аксенов не исключал, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма. Он также утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.

Президент России Владимир Путин во время визита в Крым 27 августа сказал, что вопрос водоснабжения полуострова "еще надо дорешать".

Украинские власти неоднократно заявляли, что водоснабжение аннексированного Крыма будет возобновлено только после деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль говорил, что в случае гуманитарной катастрофы в Крыму Украина может взяться за обеспечение украинцев на оккупированной территории водой, однако сейчас поставки днепровской воды на полуостров невозможны.

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