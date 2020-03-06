Шмыгаль: Поставка воды в Крым только после деоккупации

Премьер Денис Шмыгаль подчеркнул, что вода на полуостров будет поставляться только после освобождения Крыма от оккупантов.

Источник: Шмыгаль на "Свободе слова"

Прямая речь Шмыгаля: "Крым - это Украина. Поставки воды будут возобновлены после освобождения Крыма и возвращения его в Украину".

Что предшествовало: Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль в телевизионном эфире программы "Право на власть" 5 марта заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что там живут украинцы, а Крым - это Украина

Позже, очевидно учитывая резонанс своего заявления, премьер написал пост в соцсети, уточняя, что вопрос подачи воды в Крым невозможно решить до деоккупации полуострова.

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Что предшествовало: