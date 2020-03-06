Шмыгаль: Поставка воды в Крым только после деоккупации

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Пятница, 6 марта 2020, 21:14

Премьер Денис Шмыгаль подчеркнул, что вода на полуостров будет поставляться только после освобождения Крыма от оккупантов.

Источник: Шмыгаль на "Свободе слова"

Прямая речь Шмыгаля: "Крым - это Украина. Поставки воды будут возобновлены после освобождения Крыма и возвращения его в Украину".

Что предшествовало: Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль в телевизионном эфире программы "Право на власть" 5 марта заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что там живут украинцы, а Крым - это Украина

Позже, очевидно учитывая резонанс своего заявления, премьер написал пост в соцсети, уточняя, что вопрос подачи воды в Крым невозможно решить до деоккупации полуострова.

Знать больше: Что происходит с оккупированным Крымом без днепровской воды. 13 фактов

Что предшествовало:

  • 11 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямой" сказал, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу. Однако подчеркнул, что это его личное мнение.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что вопрос подачи Украиной воды в оккупированный Россией Крым на переговорах никогда не поднимался.
  • Комментируя заявление Арахамии, Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что пустить воду в оккупированный Крым означает сдать России полмиллиона крымских татар.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Крым не может быть объектом какого-либо "размена", в том числе ради подачи воды на полуостров со стороны Украины.

Украинская правда
Темы: Шмыгаль Крым оккупация


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