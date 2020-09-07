В Беларуси привели в высшую боевую готовность резерв танков и артбазы

Минобороны Беларуси привело в боевую готовность 1868-ю артиллерийскую базу вооружения, 969-ю базу резерва танков и 3620-ю артиллерийскую базу вооружения.

Источник: Министерство обороны Беларуси

Дословно: "В ходе очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных Сил в высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения".

Детали: В минобороны страны сообщили, что подобное мероприятия также включают в себя призыв военнообязанных из запаса и боевое слаживание подразделений.

Отмечается, что завершится такая "проверка" участием воинских частей в командно-штабном учении с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения.

Что предшествовало: В воскресенье, 6 сентября, в Беларуси задержали 633 человека, которые участвовали в мирных акциях по всей стране.

Утром 7 сентября TUT.BY со ссылкой на свидетеля сообщили, что в Беларуси неизвестные похитили члена Координационного совета Марию Колесникову.

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