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Украина расследует участие более 100 иностранцев в составе боевиков на Донбассе

Понедельник, 7 сентября 2020, 17:05
Украина расследует участие более 100 иностранцев в составе боевиков на Донбассе

Офис генпрокурора зарегистрировал уголовные производства по фактам участия более 100 иностранных наемников в составе незаконных вооруженных формирований России, которые ведут войну против Украины на Донбассе.

Источник: интервью для "Радио Свобода" заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова, который курирует работу Департамента по надзору за расследованием преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта

Детали: Он отметил, что география стран происхождения наемников очень разнообразна и составляет более 30 государств, среди которых Франция, Чехия и даже Чили. Больше всего их сейчас из Испании и Сербии – по 27 человек, Молдовы – 26, Франции – 20.

В качестве примера Мамедов привел ультраправую организацию "Континентальное единство", занимающуюся организацией участия французских "добровольцев" в НВФ РФ. Один из основателей этой организации Виктор Лента часто дает интервью, рассказывая о своем непосредственном участии в вооруженном конфликте на территории Украины.

По его словам, Украине известно, что на территории РФ созданы специальные учебные центры, где проводится вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженном конфликте на территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Заместитель генпрокурора подчеркнул, что в последнее время Офис генпрокурора "стал действовать активнее" в этом направлении. Работа ведомства направлена на такие векторы: национальное расследование, инициирование расследований в государстве гражданства (в случае отказа в экстрадиции), и оказание дальнейшего содействия иностранным правоохранительным органам.

Прямая речь: "В этом контексте имеем очень эффективное сотрудничество с Чехией. В Украине зарегистрировано уголовное производство по 16 гражданам этой страны".

Подробнее читайте: В Минске сыграли Вагнера: в чем была цель российских боевиков, задержанных в Беларуси

Предыстория: 29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента Беларуси.

14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 бойцов ЧВК "Вагнера", задержанных на территории страны 29 июля. Часть из них воевала на Донбассе на стороне боевиков.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что с сожалением воспринимают решение Беларуси отдать России задержанных боевиков "Вагнера".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассОфис генпрокурорамирОРДЛОвойна
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