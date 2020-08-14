Беларусь передала РФ 32 боевиков "Вагнера"

Беларусь передала Российской Федерации 32 бойцов ЧВК "Вагнера", задержанных на территории страны 29 июля. Часть из них воевала на Донбассе на стороне боевиков.

Источник: Генпрокуратура РФ

Дословно ГП РФ: "32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли Государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России.

33-ий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь".

Детали: Отмечается, что передача боевиков "осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства РФ и Беларуси, в тесном взаимодействии органов прокуратуры стран".

"Украинская правда" обратилась в Офис украинского генпрокурора за комментарием.

Что было раньше: 12 августа офис генерального прокурора Украины направил в прокуратуру Беларуси запрос о выдаче 28 боевиков "Вагнера", задержанных в республике 29 июля.

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