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ООС: Умер военный, который подорвался в воскресенье

Понедельник, 7 сентября 2020, 19:07
ООС: Умер военный, который подорвался в воскресенье

6 сентября на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14 в районе населенного пункта Новгородское. Один из пострадавших умер от ожогов.

Источник: штаб ООС

Дословно: "6 сентября на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14 в районе населенного пункта Новгородское. В результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести. С грустью сообщаем, что от полученных ожогов, после проведения реанимационных мероприятий, один из раненых воинов умер".

Детали: В штабе отмечают, что в течение суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Что было раньше: Штаб ООС сообщил о гибели двух военнослужащих, которые были отрезаны пламенем от остального личного состава вблизи Верхнеторецкого и подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника.

Формированиями РФ нарушили режим прекращения огня вблизи населенного пункта Красногоровка, в результате которого был ранен украинский военнослужащий.

Уже после вечернего сведения в пресс-центре ООС сообщили о втором обстреле боевиков, в результате которого погиб украинский военный.

У Новгородского двое военнослужащих подорвались на взрывном устройстве и получили ранения различной степени тяжести.

Украинская правда

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Темы: ООСДонбассвойна
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