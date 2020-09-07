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В ОП признали, что "забыли" авторов в попурри на День Независимости – нашли оправдание

Понедельник, 7 сентября 2020, 19:39
В ОП признали, что забыли авторов в попурри на День Независимости – нашли оправдание
фото: офис президента

В Офисе президента Владимира Зеленского говорят, что участники музыкального попурри на День Независимости работали бесплатно, а имена авторов песен в трансляции не указали из-за "определенных технических ограничений телевизионного вещания".

Источник: ответ ОП на запрос "Украинской правды"

Дословно: "Режиссером 17-минутного попурри "Музыкальная история Независимости", которое состояло из популярных в Украине песен последних трех десятилетий, стала украинская режиссер Екатерина Царик.

Музыкальный "мэшап" (смешивание произведений – УП) и аранжировку сделал талантливый украинский музыкант и исполнитель MONATIK.

К. Царик и MONATIK предоставляли услуги бесплатно. Музыканты и исполнители упомянутого номера откликнулись на приглашение организаторов, приняв участие в торжествах также на безвозмездной основе.

Отсутствие указания имен авторов и источников заимствования во время трансляции попурри было связано с определенными техническими ограничениями телевизионного вещания. Однако, полная версия номера с указанием имен авторов была обнародована на официальных ресурсах Офиса президента Украины".

Детали: В Офисе президента также отметили, что Государственное управление делами потратило 110 тысяч гривен на изготовление и доставку цветочных композиций, протокольной и сувенирной продукции.

Что было ранее: 

27 августа в Офисе президента Владимира Зеленского сообщили, что песенное попурри, которое выполнялось в центре Киева в День независимости, не нарушает авторские права.

В ОП объяснили, что по закону "Об авторском праве и смежных правах" допускается использование фрагментов песен без предварительного согласия автора.

В то же время, нужно указывать имя автора и источник заимствования.

В ОП отметили, что под каждым фрагментом заимствованной композиции указанны ссылки на автора музыкального произведения, хотя на самом деле в оригинальном видео указывалась лишь название и год выхода песен без авторства.

Позже стало известно, что празднование Дня Независимости в 2020 году в столице стоило не менее 1,6 миллиона гривен, при этом в правительстве и местной власти говорят, что не платили за попурри с популярными артистами.

Соня Лукашова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: День НезависимостиОфис президента
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