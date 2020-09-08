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В МВД уклончиво ответили, оплатил ли штрафы нардеп, который 60 раз нарушил ПДД

Вторник, 8 сентября 2020, 12:35
В МВД уклончиво ответили, оплатил ли штрафы нардеп, который 60 раз нарушил ПДД

В Министерстве внутренних дел признают, что система автофиксации нарушений ПДД не может влиять на лица, имеющие право использовать номера прикрытия, и кивают на законодательство.

Источник: замминистра внутренних дел Антон Геращенко на пресс-конференции по результатам первых 100 дней работы автоматической системы фото и видеофиксации нарушений ПДД, отвечая на вопросы журналистов.

Детали: У представителей МВД в частности поинтересовались методами воздействия на народных депутатов, которые используют номерные знаки прикрытия, которые "не бъются" ни в одной базе, а также, оплатила ли штрафы сестра нардепа Антона Яценко, который в течение первых 50 дней работы системы автофиксации превысил скорость 60 раз (авто зарегистрировано на сестру).

Прямая речь Геращенко: "По всем, кто нарушает. Все, кто в базах данных полиции и МВД, все получают информацию о штрафах. Если они не будут платить, документы будут передаваться в суд, средства будут стягиваться исполнительной службой.

По номерам прикрытия. Есть перечень лиц, которые по закону имеют право пользоваться номерами прикрытия. Если это лицо имеет такое право и у него есть номер прикрытия, есть вопрос, что такое лицо не будет получать действительно документы. Думаю, что это требует дополнительного законодательного регулирования".

Что предшествовало: Журналисты Bihus.info проанализировали систему штрафов полиции и нашли там нарушения правил дорожного движения украинскими чиновниками и нардепами.

Расследование "Схем" также установило, что оперативным номерными знаками или номерными знаками прикрытия пользуются и те должностные лица, на которых по закону меры госохраны не распространяются.

Валентина Романенко, УП
Темы: автоМВД
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