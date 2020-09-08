Большинство областей не готовы ослаблять карантин

По состоянию на 8 сентября 17 областей Украины и столица не готовы к ослаблению карантина.

Источник: сайт Министерства здравоохранения

Детали: Сейчас ослаблять ограничения не могут Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская, Черновицкая области и город Киев.

Во всех этих регионах и в столице превышен показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч населения.

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