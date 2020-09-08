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Большинство областей не готовы ослаблять карантин

Вторник, 8 сентября 2020, 15:06
Фото с сайта КГГА

По состоянию на 8 сентября 17 областей Украины и столица не готовы к ослаблению карантина.

Источник: сайт Министерства здравоохранения

Детали: Сейчас ослаблять ограничения не могут Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская, Черновицкая области и город Киев. 

 

Во всех этих регионах и в столице превышен показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч населения.

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Предыстория: 

  • За сутки 7 сентября 2411 жителям Украины подтвердили диагноз "коронавирусная болезнь", умерли 57 больных – и это самое большое количество летальных случаев за сутки за время наблюдений, выздоровели 940 человек.
  • В Киеве за минувшие сутки, 7 сентября, зафиксировали 235 случаев заболевания COVID-19, 4 человека умерли.

Украинская правда
Темы: коронавирускарантинУкраинаКиев


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