Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко уверяет, что Россия рухнет следующей после Беларуси.

Источник: Лукашенко в интервью российским федеральным СМИ

Прямая речь Лукашенко: "Вы знаете, все глобализировано и интернационализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом, старшим братом я его называю, Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя.

А как вы противостоите этим Telegram-каналам?...

Даже если интернет убрать, Telegram-каналы из Польши будут работать. Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть, и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия".

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