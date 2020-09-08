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Лукашенко пугает Путина: Если Беларусь рухнет, следующей будет Россия

Вторник, 8 сентября 2020, 23:58
Лукашенко пугает Путина: Если Беларусь рухнет, следующей будет Россия

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко уверяет, что Россия рухнет следующей после Беларуси.

Источник: Лукашенко в интервью российским федеральным СМИ

Прямая речь Лукашенко: "Вы знаете, все глобализировано и интернационализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом, старшим братом я его называю, Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя.

А как вы противостоите этим Telegram-каналам?...

Даже если интернет убрать, Telegram-каналы из Польши будут работать. Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть, и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия".

Знать больше: "От признания до санкций: как поделился мир по отношению к "победе" Лукашенко"

Жыве Беларусь: первая в мире Telegram-революция 

"Лукашенко сжег все мосты на Запад. Даже поджег мост к России – и сейчас его срочно ремонтирует"

Предыстория:

  • 9 августа после выборов президента Беларуси в стране начались протесты. Несогласные с "победой" Александра Лукашенко вышли на протесты и начали бастовать.
  • Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людях. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
  • Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихановская – 10%.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.

Украинская правда

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Темы: БеларусьЛукашРосcияПутинпропаганда
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