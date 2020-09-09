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Венедиктова решила взять в заместители юриста, работавшего с Медведчуком

Среда, 9 сентября 2020, 12:08
Венедиктова решила взять в заместители юриста, работавшего с Медведчуком

Бывший заместитель главного военного прокурора Генпрокуратуры Максим Якубовский, которого связывали с Виктором Медведчуком, претендует на должность заместителя генпрокурора.

Источник: декларация Якубовского, пост руководителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина в Facebook

Детали: Максим Якубовский подал декларацию о доходах за 2019 год, в которой местом работы или местом будущей работы указан Офис генерального прокурора, а должность, которую он занимает или на которую претендует, – заместитель генерального прокурора.

На сайте Офиса генпрокуратуры нет информации о назначении Якубовского, хотя Виталий Шабунин пишет, что генпрокурор Ирина Венедиктова уже назначила "юриста Медведчука" своим заместителем.

Справка: Максим Якубовский в 2015-2017 годах возглавлял военную прокуратуру Южного региона, а в 2017-м стал заместителем главного военного прокурора Генеральной прокуратуры Украины.

По данным расследования PROSUD, с прокуратурой связана вся профессиональная жизнь Максима Якубовского, кроме двух лет: с 2011 по 2013 гг он работал экспертом Центра правовых инициатив "Правовое государство", который связан с кумом Владимира Путина – Виктором Медведчуком.

Именно двухлетней работой в центре Медведчука прокурор Якубовский объяснял происхождение своих доходов.

Журналист-расследователь Дмитрий Гнап в июне 2015 года показывал видео от 2013 года: Якубовский участвовал в мероприятии "Украинская выбора" Виктора Медведчука и говорил, что "мы, в "Украинском выборе" считаем...". Кроме того, он писал, что на официальном профайле юриста Якубовского на сайте Союза адвокатов был указан телефон, который совпадал с номером телефона центрального офиса "Украинской выбора" Медведчука.

"Слідство.Інфо" в марте 2016 года сообщало о непомерном благосостоянии военного прокурора Южного региона Максима Якубовского, в частности о его автомобилях.

Осенью 2015 года Максим Якубовский был одним из 128 претендентов на должность руководителя новой Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но он не дошел до финала конкурса.

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Украинская правда

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Темы: Офис генпрокурораВенедиктоваМедведчуккадры
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