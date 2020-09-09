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Студентам с оккупированных территорий разрешили учиться без изоляции и теста на COVID

Среда, 9 сентября 2020, 14:36
Студентам с оккупированных территорий разрешили учиться без изоляции и теста на COVID
Konotop.city

Студенты, выезжающие с оккупированных территорий Украины, могут приступать к обучению без прохождения 14-дневной самоизоляции и без тестирования на COVID-19.

Источник: решение, принятое правительством на заседании 9 сентября

Детали: Члены Кабинета министров поддержали предложение, озвученное первым заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростиславом Замлинским. Постановление доработают в течение суток.

Прямая речь Замлинского: "Данным проектом постановления предусматривается, что молодые люди, которые следуют с временно оккупированных территорий, могут приступить к учебному процессу без самоизоляции или обязательного тестирования. Также эта норма распространяется на лиц, которые их сопровождают.

Данный проект согласован без замечаний с Министерством здравоохранения, Минэкономики, принципиальное согласование есть от Минобразования, Минфина, ожидаем Минюста... Прошу принять с однодневной доработкой".

Этому предшествовало:

  • В начале сентября Министерство образования и науки обнародовало рекомендации для учреждений профессионального предвысшего и высшего образования на случай выявления больных COVID-19, которые ранее направило высшим учебным заведениям.
  • В конце августа сообщалось, что Министерство цифровой трансформации совершенствует приложение "Дій вдома" для прохождения самоизоляции.

Читайте также: Обучение с 1 сентября: новые рекомендации Минздрава и о чем они молчат

Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирусCovid-2019карантинобразованиеКабинет министров
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