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Студентам с оккупированных территорий разрешили учиться без изоляции и теста на COVID

Среда, 9 сентября 2020, 14:36
Konotop.city

Студенты, выезжающие с оккупированных территорий Украины, могут приступать к обучению без прохождения 14-дневной самоизоляции и без тестирования на COVID-19.

Источник: решение, принятое правительством на заседании 9 сентября

Детали: Члены Кабинета министров поддержали предложение, озвученное первым заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростиславом Замлинским.

Прямая речь Замлинского: "Данным проектом постановления предусматривается, что молодые люди, которые следуют с временно оккупированных территорий, могут приступить к учебному процессу без самоизоляции или обязательного тестирования. Также эта норма распространяется на лиц, которые их сопровождают.

Данный проект согласован без замечаний с Министерством здравоохранения, Минэкономики, принципиальное согласование есть от Минобразования, Минфина, ожидаем Минюста... Прошу принять с однодневной доработкой".

Темы: коронавирусCovid-2019карантинобразованиеКабинет министров


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