Студентам с оккупированных территорий разрешили учиться без изоляции и теста на COVID

Студенты, выезжающие с оккупированных территорий Украины, могут приступать к обучению без прохождения 14-дневной самоизоляции и без тестирования на COVID-19.

Источник: решение, принятое правительством на заседании 9 сентября

Детали: Члены Кабинета министров поддержали предложение, озвученное первым заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростиславом Замлинским.

Прямая речь Замлинского: "Данным проектом постановления предусматривается, что молодые люди, которые следуют с временно оккупированных территорий, могут приступить к учебному процессу без самоизоляции или обязательного тестирования. Также эта норма распространяется на лиц, которые их сопровождают.

Данный проект согласован без замечаний с Министерством здравоохранения, Минэкономики, принципиальное согласование есть от Минобразования, Минфина, ожидаем Минюста... Прошу принять с однодневной доработкой".