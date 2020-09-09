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Умер военный, которому Зеленский говорил "я же не лох какой-то"

Среда, 9 сентября 2020, 23:27
Умер военный, которому Зеленский говорил я же не лох какой-то

Умер ветеран АТО Денис Янтарь, который участвовал в перепалке с президентом Владимиром Зеленским в Золотом-4, куда тот приехал с визитом.

Источник: его однополчанин Дмитрий Шатровский в Facebook

Дословно: "Умер мой друг, мой однополчанин Денис Янтарь. Он не рассказывал о своем страшном диагнозе, о раке крови. Последний раз, когда с ним разговаривали, он говорил, что ложится в больницу на лечение ноги.

Ты не погаснешь в памяти сотен людей, ты уже вошел в историю Украины не только своим военным и политическим путем, но и как человек, заставил объяснить президента, что он не лох в свои 42 года".

Напомним: 26 октября 2019 года Владимир Зеленский приехал в с.Золоте-4, где добровольцы и ветераны выступают против отвода украинских войск и прокомментировал возможность встречи с участниками акций "Нет капитуляции".

Он тогда сказал одному из военных: "Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери".

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийДонбассЗолотое
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