Полиция проверяет информацию о подготовке нападения на Лероса

Национальная полиция проводит проверку по факту заявления народного депутата Гео Лерос по угрозы насилием в отношении государственного деятеля.

Источник: заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии УП

Прямая речь: "В результате мониторинга СМИ по факту заявления народного депутата Главным следственным управлением Нацполиции внесены сведения в Едрей по ч. 3 ст. 346 УК. Проводится проверка".

Что предшествовало: Народный депутат Гео Лерос заявил, что нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко и Денис Комарницкий, которого Лерос считает "смотрящим" в Киеве, готовят на него нападение.

Напомним: