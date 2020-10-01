Полиция проверяет информацию о подготовке нападения на Лероса
Четверг, 1 октября 2020, 00:10
Национальная полиция проводит проверку по факту заявления народного депутата Гео Лерос по угрозы насилием в отношении государственного деятеля.
Источник: заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии УП
Прямая речь: "В результате мониторинга СМИ по факту заявления народного депутата Главным следственным управлением Нацполиции внесены сведения в Едрей по ч. 3 ст. 346 УК. Проводится проверка".
Что предшествовало: Народный депутат Гео Лерос заявил, что нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко и Денис Комарницкий, которого Лерос считает "смотрящим" в Киеве, готовят на него нападение.
Напомним:
- 26 июня журналисты Bihus.Info со ссылкой на документы, предоставленные нардепом Гео Леросом и на свои источники, сообщили о том, что компании, связанные с Денисом Комарницким, в последние годы регулярно получали в Киеве большие подряды на строительства и реконструкции от коммунальных предприятий, а сам Комарницкий теперь вовлечен в мэрскую кампанию "слуги народа" Николая Тищенко.
- Лерос передал журналистам Bihus.Info копии документов, которые "могли находиться на компьютере офиса так называемого "смотрящего" по Киеву Дениса Комарницкого", где в октябре 2019 года силовики провели обыски.
- Среди документов – "меморандумы" и "понятийные соглашения". Основными фигурантами в документах выступают Денис Комарницкий – соратник экс-мера Киева Леонида Черновецкого, которого сейчас СМИ называют "смотрящим" по Киеву, его "предшественник", соратник и сейчас нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар, сын экс-мера Степан Черновецкий и другие известные застройщики.