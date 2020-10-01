Военные формирования России спровоцировали пожар на Луганщине — РГА

В Станично-Луганской райгосадминистрации со ссылкой на местных жителей сообщили, что формирование России на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возник новый очага пожара.

Источник: Станично-Луганский РГА

Дословно: "По сообщениям жителей Станицы Луганской, начиная с 23:30 фиксируются выстрелы из оружия крупного калибра с оккупированной территории. После чего ощущаются громкие разрывы снарядов в районе КПВВ. Около 00:20 поступило сообщение о пожаре в лесном массиве у КПВВ".

Детали: Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что к тушению пожаров на Луганщине готовы привлечь авиацию.

Прямая речь: "Два самолета стоят готовы. Мы связались с командуванням и постоянно запрашиваем режим тишины. Как только, или если нам дадут режим тишины, мы сразу запускаем самолеты. Возможно будет даже и третий самолет".

Справка: По прогнозу Укргидрометцентра на территории Луганской области с 1 по 5 октября будет наблюдаться малооблачная погода без осадков, 1 октября порывы ветра до 20 м/с, в остальные дни ветер 3-12 м/с. Температура воздуха днем от 17 до 25 градусов.

В связи с сильным порывистым ветром на территории области есть угроза дальнейшего распространения лесных пожаров.

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