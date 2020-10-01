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Военные формирования России спровоцировали пожар на Луганщине — РГА

Четверг, 1 октября 2020, 03:54
Военные формирования России спровоцировали пожар на Луганщине — РГА

В Станично-Луганской райгосадминистрации со ссылкой на местных жителей сообщили, что формирование России на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возник новый очага пожара.

Источник: Станично-Луганский РГА

Дословно: "По сообщениям жителей Станицы Луганской, начиная с 23:30 фиксируются выстрелы из оружия крупного калибра с оккупированной территории. После чего ощущаются громкие разрывы снарядов в районе КПВВ. Около 00:20 поступило сообщение о пожаре в лесном массиве у КПВВ".

Детали: Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что к тушению пожаров на Луганщине готовы привлечь авиацию.

Прямая речь: "Два самолета стоят готовы. Мы связались с командуванням и постоянно запрашиваем режим тишины. Как только, или если нам дадут режим тишины, мы сразу запускаем самолеты. Возможно будет даже и третий самолет".

Справка: По прогнозу Укргидрометцентра на территории Луганской области с 1 по 5 октября будет наблюдаться малооблачная погода без осадков, 1 октября порывы ветра до 20 м/с, в остальные дни ветер 3-12 м/с. Температура воздуха днем от 17 до 25 градусов.

В связи с сильным порывистым ветром на территории области есть угроза дальнейшего распространения лесных пожаров.

Что было раньше:

  • 30 сентября стало известно, что на Луганщине начались масштабные пожары в трех местах.
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по фактам масштабных пожаров на Луганщине, где пламенем охвачено более 9300 га, начаты уголовные производства. Известно около на пожарах три человека погибли, еще трое госпитализированы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Луганская областьпожароккупацияРосcияДонбасс
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