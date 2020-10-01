Дело Маркива: слова нацгвардейца "убили журналиста" пытаются представить как "я убил"

По делу украинского гвардейца Виталия Маркива сторона обвинения пытается приобщить к делу его косвенные слова, вырванные из контекста.

Источник: министр внутренних дел Арсен Аваков после второго заседания апелляционного суда в Милане, цитирует пресс-служба МВД, замдиректора департамента коммуникации со СМИ Ярослав Тракало в Facebook

Детали: Речь идет о вырванной из контекста фразе "убили журналиста", которую получили во время прослушивания Виталия в СИЗО, и которую сторона обвинения пытается интерпретировать как "я убил". Суд постановил исследовать это обстоятельство в деле, повторно осуществив перевод записей, чтобы определить точное значение сказанной фразы.

На суде Маркив был одет в вышиванку

Прямая речь Авакова: "Адвокаты с нашей стороны свои позиции заявили, назначена дополнительная экспертиза".

Детали: По словам министра, украинская сторона передала суду весь пакет экспертиз.

Кроме того, министр отметил, что накануне проходила пресс-конференция родственников погибшего россиянина Андрея Миронова. По словам Авакова, они недовольны приговором Маркиву и считают его недействительным.

Под стенами суда был пикет в поддержку Маркива

Следующие заседания апелляционного суда назначены на 15 и 23 октября.

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