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Декларация главного охранника Зеленского была засекречена 10 месяцев, пока это не заметила УП

Четверг, 1 октября 2020, 20:13
Фото: Скриншот видео УП

Национальное агентство по предупреждению коррупции более 10 месяцев держало засекреченной декларацию начальника службы безопасности президента Максима Донца и открыло ее только после запроса "Украинской правды".

Источник: ответ НАПК на запрос УП, интервью главы НАПК Александра Новикова УП

Прямая речь Новикова: "Мое отношение (к засекречиванию деклараций – УП) очень хорошо видно из того, что я подписал приказ о рассекречивании деклараций руководителей Службы безопасности Украины ...

Но мы пропустили одну декларацию, и благодаря вам я ее на прошлой неделе открыл. Вы делали запрос. Это последняя ...

Это было коллегиальное решение НАПК об удалении из публичного доступа этой декларации".

 
Максим Донец регулярно сопровождает президента Зеленского
Скриншот: видео уп

Детали: В июле 2020 года УП заметила, что декларация Донца за 2018 год отсутствует в государственном реестре, хотя ранее находилась там. УП обратилась к Нацагентству по предупреждению коррупции с запросом о причинах исчезновения декларации.

НАПК течение месяца готовило ответ и в конце концов сообщило, что "в связи с отменой соответствующих мер, которые были применены 04.10.2019" декларация "появится в публичной части" реестра до 28.08.2020.

 

Сейчас отчет спецслужащего рассекречен и снова появился в доступе.

Как пояснил глава НАПК Новиков, упомянутые "меры", введенные 04.10.2019, до его прихода в орган, касались исключительно декларации Донца.

В то же время, в 2020 году начальник охраны президента подал декларацию за прошлый год, которая не была засекречена.

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Прыдстория:

  • В начале октября 2019 года Верховная Рада приняла закон, который меняет форму управления Национальным агентством по предупреждению коррупции.
  • 16 декабря конкурсная комиссия избрала новым председателем НАПК Александра Новикова.

Соня Лукашова, УП


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