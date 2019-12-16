Избрали нового главу НАПК

Конкурсная комиссия выбрала новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова.

Источник: трансляция Кабинета министров

Прямая речь бывшего эксперта Совета Европы по борьбе с коррупцией Тильмана Хоппе: "После интенсивных обсуждений, я думаю, что мы можем открыть результаты нашего решения и назвать имя кандидата, которого поддерживает комиссия. Это кандидат Новиков.

Комиссия оценила его как кандидата, который лучше всего соответствует критериям прописанным в законе о предотвращении коррупции.

Господин Новиков имеет надлежащий опыт. Его стратегическое видение, результаты тестирования, ответы во время собеседования и остальные документы смогли убедить комиссию, что он лучший кандидат, который сможет проводить необходимые реформы для того, чтобы восстановить доверие и прозрачность в работе НАПК".

Детали: Новиков - прокурор Департамента надзора за соблюдением законов. Он с 2007 года работает в органах прокуратуры. По словам Хоппе, Новиков получил один из самых высоких баллов во время тестирования.

В 2015 году он был претендентом на пост главы/первого заместителя главы САП. Тогда комиссия предлагала назначить Новикова как одного из трех кандидатов заместителем Назара Холодницкого.

Кандидатуру Новикова поддержали все 6 членов конкурсной комиссии.

Что было раньше: 14 декабря конкурсная комиссия завершила проведение собеседований с 8 кандидатами. Кандидаты - председатель правления ОО "Харьковский антикоррупционный центр" Дмитрий Булах; директор Харьковского теруправления НАБУ Юрий Кравченко; прокурор Департамента надзора за соблюдением законов Александр Новиков; руководитель Управления внутреннего контроля НАБУ Роман Осипчук; антикоррупционный эксперт Программы содействия общественной активности "Долучайся!" (USAID/ENGAGE) Иван Пресняков; профессор кафедры уголовного и уголовного-процессуального права НаУКМА Николай Хавронюк; руководитель Третьего отдела детективов НАБУ Александр Цывинский и замруководителя Управления внутреннего контроля НАБУ Николай Юпатин.

Напомним: