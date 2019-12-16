Избрали нового главу НАПК

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Понедельник, 16 декабря 2019, 10:45

Конкурсная комиссия выбрала новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова.

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Напомним:

  • В начале октября Верховная Рада приняла закон, который меняет форму управления Национальным агентством по предупреждению коррупции.
  • 25 ноября Комиссия по отбору главы НАПК утвердила перечень из 30 кандидатов, которые соответствуют требованиям конкурса.
  • По результатам экспертной оценки ТІ Ukraine, к почти 45% из перечня претендентов есть вопросы относительно е-декларирования, у каждого четвертого зафиксированы факты возможного неэтичного поведения, а 9 кандидатур так или иначе были связаны с политикумом.
  • В список кандидатов на главу НАПК не попали экс-член НАПК Александр Скопич, Анна Соломатина, несколько представителей НАБУ, ГБР и ГПУ и ряд адвокатов.
  • НАПК до марта 2018 г. возглавляла Наталья Корчак, в должности ее сменил Александр Мангул
  • 20 октября 2019 г. Кабмин временно возложил исполнение обязанностей председателя НАПК на Наталью Новак
  • 28 октября детективы НАБУ сообщили Корчак о подозрении в недекларировании состояния на более чем 0,5 млн гривен.

Темы: НАПК декларации коррупция


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