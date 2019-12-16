Избрали нового главу НАПК
Конкурсная комиссия выбрала новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова.
Источник: трансляция Кабинета министров
Прямая речь бывшего эксперта Совета Европы по борьбе с коррупцией Тильмана Хоппе: "После интенсивных обсуждений, я думаю, что мы можем открыть результаты нашего решения и назвать имя кандидата, которого поддерживает комиссия. Это кандидат Новиков.
Комиссия оценила его как кандидата, который лучше всего соответствует критериям прописанным в законе о предотвращении коррупции.
Господин Новиков имеет надлежащий опыт. Его стратегическое видение, результаты тестирования, ответы во время собеседования и остальные документы смогли убедить комиссию, что он лучший кандидат, который сможет проводить необходимые реформы для того, чтобы восстановить доверие и прозрачность в работе НАПК".
Детали: Новиков - прокурор Департамента надзора за соблюдением законов. Он с 2007 года работает в органах прокуратуры. По словам Хоппе, Новиков получил один из самых высоких баллов во время тестирования.
В 2015 году он был претендентом на пост главы/первого заместителя главы САП. Тогда комиссия предлагала назначить Новикова как одного из трех кандидатов заместителем Назара Холодницкого.
Кандидатуру Новикова поддержали все 6 членов конкурсной комиссии.
Что было раньше: 14 декабря конкурсная комиссия завершила проведение собеседований с 8 кандидатами. Кандидаты - председатель правления ОО "Харьковский антикоррупционный центр" Дмитрий Булах; директор Харьковского теруправления НАБУ Юрий Кравченко; прокурор Департамента надзора за соблюдением законов Александр Новиков; руководитель Управления внутреннего контроля НАБУ Роман Осипчук; антикоррупционный эксперт Программы содействия общественной активности "Долучайся!" (USAID/ENGAGE) Иван Пресняков; профессор кафедры уголовного и уголовного-процессуального права НаУКМА Николай Хавронюк; руководитель Третьего отдела детективов НАБУ Александр Цывинский и замруководителя Управления внутреннего контроля НАБУ Николай Юпатин.
Напомним:
- В начале октября Верховная Рада приняла закон, который меняет форму управления Национальным агентством по предупреждению коррупции.
- 25 ноября Комиссия по отбору главы НАПК утвердила перечень из 30 кандидатов, которые соответствуют требованиям конкурса.
- По результатам экспертной оценки ТІ Ukraine, к почти 45% из перечня претендентов есть вопросы относительно е-декларирования, у каждого четвертого зафиксированы факты возможного неэтичного поведения, а 9 кандидатур так или иначе были связаны с политикумом.
- В список кандидатов на главу НАПК не попали экс-член НАПК Александр Скопич, Анна Соломатина, несколько представителей НАБУ, ГБР и ГПУ и ряд адвокатов.
- НАПК до марта 2018 г. возглавляла Наталья Корчак, в должности ее сменил Александр Мангул
- 20 октября 2019 г. Кабмин временно возложил исполнение обязанностей председателя НАПК на Наталью Новак
- 28 октября детективы НАБУ сообщили Корчак о подозрении в недекларировании состояния на более чем 0,5 млн гривен.